Шашлык, забег барменов и барбекю-баттл: в Новокузнецке состоялся масштабный кулинарный фестиваль

СЕГОДНЯ 06:42 2018-08-20T07:56:02+03:00

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Вот уже несколько лет подряд в Новокузнецке проходит фестиваль «Вкусная еда», призванный не только дарить лучшие кулинарные впечатления, но и возможность приятно проводить время.

Все для гостей!Фото: Екатерина РОМАНОВА

Еще на подходе к парку имени Гагарина, где развернулось в этом году действо, можно было почувствовать ароматный дымок готовящегося мяса. Да-да, в этом году самым популярным блюдом вновь стали шашлыки. А еще – мясо и овощи гриль, натуральные продукты, сладости, мороженое и прочие вкусности.

Блюдо-фаворит - шашлык во всех его проявлениях.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Несмотря на то, что праздник из-за погоды пришлось перенести на целую неделю, представители кафе и ресторанов с удовольствием порадовали горожан вкусными и необычными блюдами. К слову, как это было, можно посмотреть в нашей прямой трансляции.

Среди сладостей фестиваля - мороженое, печенье и прочее.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Где вкусная еда – там и разговоры о ее пользе. В течение всего дня помимо предложений угоститься пловом или шашлыком, гости фестиваля разговаривали о кулинарных пристрастиях, привычках, о правильном питании.

Лекторий, посвященный вкусной и полезной еде.Фото: Екатерина РОМАНОВА

И выяснилось, что правильно – это всегда вкусно. Главное – использовать свежие и полезные продукты, принципы их сочетания и правильно готовить.

Тролль и Человек-паук тоже любяи вкусно поесть!Фото: Екатерина РОМАНОВА

Для ребятишек здесь проводились кулинарные мастер-классы. Дети – в восторге!

Детский мастер-класс на фестивале.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Одно из развлечений на празднике – элементы веревочного парка. Здесь в основном проводили время активные ребятишки, хотя и взрослые тоже не оставались в стороне.

Веревочный парк на фестивалеФото: Екатерина РОМАНОВА

Впрочем, тема здорового образа жизни и заботы о теле, позитивном мировосприятии на празднике буквально витала в воздухе: кроме лектория и активити-парка можно было пострелять из лука и заняться йогой.

Бегущий к финишу официантФото: Екатерина РОМАНОВА

Один из конкурсов, который проходил на фестивале – забег барменов. Участникам нужно было пробежать круг и удержать поднос со стаканом, наполненным водой. Большинство бегунов – гости фестиваля. Но также в забеге участвовали настоящие бармены, тролль и Человек-паук. К слову, супер-герой показал второй результат в забеге.

Всем хочется вкусненького!Фото: Екатерина РОМАНОВА

А еще один конкурс проводился для мастеров поварского искусства – нужно было приготовить барбекю. К слову, каждый участник использовал свой собственный рецепт!

Голодным с праздника не ушел никто!Фото: Екатерина РОМАНОВА

Новокузнечане не в первый раз приходят на фестиваль «Вкусная еда» и каждый раз отмечают, как меняется праздник, удивляются новшествам. У многих уже появились свои предпочтения в выборе блюд от постоянных участников – ресторанов и кафе.

Даже такса-скамья в этот день была кулинаром!Фото: Екатерина РОМАНОВА

Впрочем, сюда приходят не только за тем, чтобы вкусно пообедать, но и поучаствовать в мастер-классах, конкурсах – да и просто пообщаться тоже! А это значит, что «Вкусная еда» будет радовать новокузнечан и гостей города и в следующем году!