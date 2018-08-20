2018-08-20T14:24:58+03:00
Общество

В Кузбассе на смену солнечным денькам придут дожди и грозы

Температура воздуха понизится до +7 градусов
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе на смену солнечным денькам придут дожди и грозыВ Кузбассе на смену солнечным денькам придут дожди и грозыФото: Кирилл ЧАЩИН
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В течение прошлой недели август радовал кузбассовцев теплом, но чем ближе сентябрь, тем прохладнее дни и ночи. Вот и наступившая неделя будет более холодной, а солнце сменится дождями и грозами.

Уже во вторник небо будет затягиваться тучами, местами пройдут дожди и прогремят грозы, возможет град. Скорость юго-западного ветра при порывах будет достигать 19-24 метров в секунду. Несмотря на это, день будет жарким: воздух прогреется до +25…+30 градусов. Впрочем, ночью будет прохладнее – до +10…+12 градусов тепла.

В среду в Кузбассе будет проходить холодный фронт, усилится западный ветер – до 19-24 метров в секунду, пройдут дожди и грозы. Воздух прогреется лишь до +19…+24 градусов, а в четверг будет и того холоднее – лишь +15…+20 градусов. Ночью сохранится плотная облачность, и за счет этого температура воздуха будет держаться в пределах +7…+12 градусов.

Впрочем, уже в пятницу непогода немного отступит.

- В пятницу небо очистится, и осадки прекратятся, ветер изменит свое направление на юго-западный и ослабеет до 5-10 метров в секунду, столбик термометра начнет подниматься днем до отметок +20…+25 градусов, - рассказала Наталья Полуэктова, официальный представитель Кемеровского гидрометцентра. - Ночные температуры составят +9…+14 градусов.

Выходные – по предварительным данным – будут теплыми. В субботу и воскресенье на погоду в Кемеровской области будет оказывать влияние теплый сектор циклона, и температура воздуха будет расти.

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