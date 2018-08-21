Почему писатель Аркадий Гайдар убил деда Амана Тулеева

СЕГОДНЯ 07:36 2018-08-21T08:59:50+03:00

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Во вторник, 21 августа, тяжелая техника сровняла с землей здание «Зимней вишни», во время пожара в котором погибли 60 человек. Напомним, что сразу после трагедии спустя 20 лет губернаторства в отставку ушел Аман Тулеев. Вся страна обсуждала уход политика, а затем интерес к его личности понемногу угас. И вот на днях СМИ подняли историю судьбы деда Амана Тулеева и его убийства советским писателем Аркадием Гайдаром.

История деда Амана Тулеева была рассказана в документальном фильме «Дороги Тулеева». Там говорится, что родственника экс-губернатора звали Колдыбай, и он был другом и соратником белогвардейского атамана Дутова. Предок Амана Тулеева имел военное и духовное образование. Во время Гражданской войны офицер Колдыбай проводил переговоры между белыми и красными. Когда атаман Дутов уже отступил в Китай, Колдыбай был оправлен на тайные переговоры с красными. Однако офицера схватили и взяли в плен.

В 1922 году Колдыбай находился в плену на территории Хакассии. В это время туда прибыл отряд по борьбе с бандитизмом под руководством юного Аркадия Голикова, который впоследствии стал детским писателем Гайдаром. Голиков, по словам современников, был крайне жесток, он лично казнил людей, в том числе женщин и детей.

Колдыбай был для красных ценным пленником, однако Гайдар, не разбираясь, решил казнить всех лишних пленников из-за нехватки мест для заключения. В числе обреченных на гибель оказался и дед Тулеева.

Кадр: "Дороги Тулеева"

«Пленников вывели на берег Томи. Четверых хакасов зарубили сразу. Дед Колдыбай знал, что будут казнить, но оставался спокоен, пока другие молили о пощаде. Он сам сбросил с плеч рваную одежду и встал перед красноармейцем. Тот рубанул шашкой и отскочил, чтобы кровь на рубашку не брызнула. Заложник лишь покачнулся, но расправил спину, стал как будто выше ростом», – рассказывают документалисты.

Гайдар сдал замечание солдату: «Кто же так рубит». После следующего удара старик не пошелохнулся и только вскинул голову. Тогда Гайдар выхватил шашку и с разворота рубанул Колдыбая. Он пошатнулся, но устоял на ногах.

«Гайдар побледнел, стал рубить тупо-исступленно, как мальчишки рубят палкой лопухи, а заложник все вставал и вставал. В истерике Голиков выхватил маузер», – говорят современники. После убийства тело Колдыбая скинули в реку.

Когда высшее руководство Красной армии узнало о жестокости Гайдара, его выгнали со службы и даже отдали под трибунал. Однако к этому времени будущий писатель совсем потерял рассудок и был направлен в психиатрическую лечебницу.

Отметим, что родные Амана Тулеева в советские годы не рассказывали Колдыбае в страхе стать «врагами народа».

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Аман Тулеев родился 13 мая 1944 года в городе Красноводск Туркменской ССР в семье служащего. Трудовой путь начинал стрелочником на железнодорожной станции Краснодар-1. В 1964 году окончил Тихорецкий железнодорожный техникум. После окончания учебы по направлению приехал в Сибирь, в железнодорожный поселок Мундыбаш Кемеровской области, где работал дежурным по станции. Затем три года служил сапером в инженерно-саперных войсках Забайкальского военного округа (подробнее)