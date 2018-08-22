2018-08-22T05:31:56+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Лучшие горняки «СУЭК-Кузбасс» получили ко Дню шахтера автомобили

В Ленинске-Кузнецком состоялись торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Шахтера и 15-летию СУЭК в Кемеровской области.
Яков КРЫМСКИЙ
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Фото: СУЭКФото: СУЭК
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Одним из них стало открытие на «Аллее рекордов» рядом с Мемориалом шахтерской славы двух новых звезд в честь мировых рекордов производительности, установленных экскаваторными бригадами разреза «Заречный». А в расположенном рядом музее шахтерской славы состоялась презентация интерактивной выставки посвященной знаменитым ветеранам шахтерского труда.

В Центре развития и подготовки персонала АО «СУЭК-Кузбасс» руководящему корпусу компании был представлен новый класс автоматизированных компьютерных обучающих систем по горному оборудованию. Разработчики инжиниринговой компания «НЕОТЕК МАРИН» (Санкт-Петербург) продемонстрировали тренинговые возможности системы по подготовке машинистов подземных дизелевозов. Был также показан потенциал развития учебно-тренажерного комплекса «Виртуальная шахта».

Продолжилась череда праздничных мероприятий во Дворце культуры и искусств. На торжественном собрание коллектив компании «СУЭК-Кузбасс» тепло поздравил глава Ленинска-Кузнецкого Константин Тихонов, вручив лучшим горнякам областные и городские награды.

Генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Евгений Ютяев в своем выступлении отметил, что за прошедшие 15 лет компании удалось выйти по многим производственным результатам на лидирующие позиции не только в российской, но и мировой угольной отрасли: «В прошлом году наша компания подземным способом девятью бригадами выдала на-гора более 30,5 миллионов тонн. Получается, что в среднем сегодня один очистной коллектив добывает более трех миллионов тонн угля. А в начале века на весь Кузбасс было всего три бригады, добывавших в год более миллиона тонн. Для отрасли это показательный результат».

По традиции, в главный профессиональный праздник, лучшие работники коллективов, достигших наивысших производственных показателей, становятся обладателями легковых автомобилей. В этом году такой подарок от компании от компании получили 18 человек. Среди них проходчики, горнорабочие очистного забоя, механики, токари, электромонтёры, машинисты экскаваторов. И впервые обладателями Volkswagen Polo стали две представительницы прекрасного пола: Светлана Трибуналова – начальник смены участка Комсомолец Обогатительной фабрики и Ирина Ванина - аппаратчик углеобогащения секции № 2 участка Кирова Обогатительной фабрики.

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