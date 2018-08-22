Экономика и экология: шагаем в ногу!

СЕГОДНЯ 13:12 2018-08-22T13:17:10+03:00

Продвижение высокотехнологичных проектов и разработок, которые могут быть применимы в сфере охраны окружающей среды, сегодня одно из приоритетных направлений в деятельности кузбасских промышленных предприятий

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Логично, что для столь развитого промышленного региона как Кузбасс, вопросы экологии, сохранения природного наследия и биологического разнообразия имеют особую актуальность, ведь от состояния воздуха, водоемов и среды обитания напрямую зависит здоровье всех жителей области, а также благополучие будущих поколений.

– В обществе растет осознание того, что ценность чистых воздуха и воды, возможность видеть цветы не только в ботаническом саду, а животных – не только в зоопарке, гораздо важнее материальных благ. Поэтому в вопросах соблюдения баланса между развитием промышленного потенциала и созданием возможности для комфортного проживания людей очень важна консолидация усилий и власти, и бизнеса, и общества. При этом мы вкладываем в понятие «охрана окружающей среды» не только любовь ко всему живому, но и рациональное и бережное использование природных богатств. Привлекать их на благо человека, а не бездумно транжирить – такая задача должна решаться в первую очередь, – отмечает начальник департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области Сергей Высоцкий. – Наши природоохранные структуры продолжают добиваться, чтобы все намеченные собственниками промышленных предприятий и организаций мероприятия по защите окружающей среды были выполнены в заявленные сроки. А каждый шаг в развитии производства должен сопровождаться таким объемом экологических мероприятий, чтобы эта сфера улучшалась и в количественном, и в качественном выражении.

Фото: СГК

Технологии на страже природы

В последние годы в регионе активно реализуются инвестиционные проекты с применением самых современных технологий по повышению экологической безопасности, очистке промышленных сточных вод, снижению выбросов в атмосферу, развитию сети особо охраняемых природных территорий, утилизации и переработке твердых бытовых отходов. Также предприятия проводят модернизацию и реконструкцию производств, снижающие негативную нагрузку на окружающую среду.

К примеру, две газопылеулавливающие установки были реконструированы на агломерационной фабрике компании «Евраз ЗСМК». Благодаря этому, вредные выбросы в атмосферу снизились почти на 106 тонн в год.

На промплощадке Новокузнецкого алюминиевого завода построена система замкнутого водооборота, которая позволяет осуществлять сбор и многоступенчатую очистку промливневых стоков до уровня технической воды с последующим использованием ее для нужд производства. С вводом ее в эксплуатацию сброс сточных вод в объеме 1 миллиона тонн в год в реку Кульяновка был полностью ликвидирован.

Кемеровский «Кокс» полностью отказался от сброса стоков как в городскую канализацию, так и в реку Томь. Свою «внутреннюю» воду коксохимики используют для технических целей предприятия.

Крупнейшая по теплу в Кузбассе электростанция Сибирской генерирующей компании Кемеровская ГРЭС довела уровень очистки дымовых газов до 98%, став одной из передовиков по реализации экологических проектов в энергетическом секторе производства. Плюс в последние год-два все электростанции этого энергохолдинга в Кузбассе обзавелись специальными рыбозащитными устройствами, что, безусловно, важно с точки зрения сохранения биоразнообразия в водных артериях Кемеровской области.

Задел на будущее

В последнее время в регионе особое внимание уделяется вопросам экологического просвещения и экологического воспитания среди молодежи. Как результат – рождаются новые интересные проекты природоохранной направленности.

Так, в начале августа 2018 года на территории Кузнецкого Алатау, популярного места отдыха не только у кузбассовцев, но и жителей других регионов, по инициативе Совета работающей молодежи Кузбасса прошел экологический марафон «Zyбочистка». Как рассказала главный специалист управления по персоналу Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Екатерина Ткаченко, эко-марафонцы убрали оставленный туристами мусор – пластиковые упаковки от продуктов, жестяные банки – на дистанции в 34 километра, причем тщательно при этом прочесали не только популярные туристские тропы, но и прилегающие к ним зоны.

А в ходе акции «Бумажный бум-2018», проводившейся по инициативе экологического движения «Зелёная дружина», было собрано более 10 тонн макулатуры. Вырученные от ее реализации средства было решено использовать на проведение благотворительных мероприятий. Кстати сказать, «Зелёная дружина СГК» уже отличилась удачными примерами добровольческих экологических акций по уборке территорий в Кемерове и Новокузнецке, посадке нескольких тысяч деревьев в городах Кузбасса.

Фото: СГК

Зола – хоть и не злато, но продукт

Исторически так сложилось, что теплоэнергетика нашей страны была ориентирована прежде всего на то, чтобы дать государству много дешевой энергии. При этом работа с отходами производства, остававшимися после сжигания угля в котлах электростанций и котельных, была на втором плане. В результате к 21 веку в Кузбассе объем накопленных золошлаков составил около 100 миллионов тонн, продолжая увеличиваться почти на 3 миллиона тонн в год. Между тем, и зола, и шлаки, заполняя золоотвалы электростанций, были при этом потенциально ценным сырьем…

Но сейчас золошлакам нашли таки полезное применение. Причем сразу в нескольких направлениях.

Так, на промышленной площадке Беловской ГРЭС СГК было начато изготовление из золошлаков уникального продукта – алюмосиликатной микросферы, востребованной в самых разных отраслях промышленности (вплоть до космической) как в России, так и за рубежом. К слову, один из московских научно-исследовательских институтов, узнав о новинке, предложил смешать микросферу с жидким латексом и полученный материал использовать самим энергетикам для теплоизоляции труб. Как выяснили ученые, этот материал толщиной всего в 3 миллиметра позволял сократить тепловые потери труб сразу вдвое.

Другой пилотный экологический проект с привлечением золошлаковых материалов сейчас реализуется в Новокузнецке. Проект предусматривает рекультивацию нарушенных в результате хозяйственной деятельности земель в северо-восточной части южной столицы региона площадью 23,7 гектара. По прогнозам, в ходе реализации всех намеченных природоохранных мероприятий в рамках проекта будет задействовано около 1,5 миллионов тонн золошлаков Кузнецкой ТЭЦ СГК. Затем в ходе биологического этапа будет произведена высадка деревьев, кустарников и многолетних трав.

Также кузбасские ученые и энергетики разработали технологии для использования золошлаковых материалов в качестве сырья для производства бетона, различных строительных материалов, для использования в дорожном хозяйстве. Все эти новые амбициозные проекты могут состояться, если будет заинтересованность у бизнеса, а поддержка областных властей на их реализацию уже есть.