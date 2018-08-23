2018-08-23T05:20:31+03:00
Бизнес-новости Кемерова

«Ростелеком» завершил очередной этап оптической стройки в Кузбассе

Яков КРЫМСКИЙ
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Фото: «Ростелекома»Фото: «Ростелекома»
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Число кузбассовцев, получивших доступ к цифровым услугам «Ростелекома» увеличилось почти на 10 тысяч человек. С начала текущего года компания построила в Кемеровской области 120 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

Программа строительства инфраструктуры по оптической технологии «Ростелекома» охватывает как новостройки в Кемерово, Новокузнецке, Междуреченске, Ленинске-Кузнецком, Киселевске и Полысаево, так и многоквартирные дома в городских микрорайонах, где услуги компании ранее были недоступны или предоставлялись по медной технологии.

Новые ВОЛС появились и во многих районах частной застройки кузбасских городов, а также в загородных коттеджных поселках. Все больше жителей области могут использовать IP-телефонию, скоростной интернет, интерактивное телевидение, услугу «Умный дом» с многочисленными сервисами, позволяющими защитить собственность от чужого вторжения, задымления и протечек.

В текущем году «Ростелеком» начал строить оптические сети в поселках городского типа Каз, Мундыбаш, Темиртау Таштагольского района, селе Шарап Прокопьевского района, Каракане Беловского района и поселке Станция Падунская Промышленновского района. Теперь у жителей этих сел равные с горожанами возможности – доступ к скоростному интернету, качественному телевидению по собственным предпочтениям и сохранение неприкосновенности имущества.

Фото: «Ростелекома»

Фото: «Ростелекома»

Благодаря продолжению строительства ВОЛС список потенциальных абонентов «Ростелекома» расширился в следующих населенных пунктах: поселках городского типа Крапивинский Крапивинского района и Яя Яйского района, поселке Новостройка Кемеровского района и селе Атаманово Новокузнецкого района

«Ростелеком» не просто предоставляет цифровые услуги гражданам, он несет идею цифровой трансформации региона», – считает директор Кемеровского филиала компании Константин Ярыгов. – Чтобы использовать все преимущества новой экономики, нужен качественный интернет и все сопутствующие сервисы – то, что мы предлагаем нашим абонентам».

Узнать о технической возможности подключения услуг, получить дополнительную информацию, оставить заявку на подключение можно на сайте https://kemerovo.rt.ru/ и по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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