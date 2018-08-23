На День шахтера в Кузбассе будет +26 градусов

СЕГОДНЯ 14:56 2018-08-23T15:37:39+03:00

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В пятницу днем столбики термометров поднимутся максимум до +23 градусов, но в основном будет прохладнее. А местами пройдут дожди и грозы. Западные ветер с порывами до 16 метров в секунду лишь усилит неприятные ощущения от непогоды. Ночью и утром по области возможны туманы, а температура воздуха будет держаться в пределах +7…+12 градусов.

В субботу Кемеровская область окажется в теплом секторе циклона – и станет немного теплее: воздух прогреется местами до +26 градусов! К вечеру усилится юго-восточный ветер – до 14 метров в секунду, а ночью возможны дожди и грозы. К слову, ночью понизится температура – до +10 градусов.

- В воскресенье днем столбики термометров будут в пределах +25 градусов, но ожидается прохождение уже холодного фронта, усиление западного ветра и в большинстве районов области дожди от небольших до умеренных. Ночью температура +8…+13 градусов, - отметила Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра.

Впрочем, начало следующей недели также будет по-осеннему прохладно. Поэтому, на всякий случай, берите с собой зонты и теплые курточки.