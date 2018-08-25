«Ростелеком» обеспечил скоростным интернетом сельские больницы Кузбасса

СЕГОДНЯ 07:17 2018-08-25T09:58:49+03:00

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«Ростелеком» в текущем году в рамках государственного контракта с Минкомсвязи по подключению лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) к интернету обеспечил услугами связи восемь медицинских организаций и завершил строительные работы для подключения к сети еще 34 сельских медучреждений.

До этих объектов «Ростелеком» протянул 335 км оптики. Самая большая протяженность трассы (46 км) потребовалась, чтобы подключить к интернету фельдшерский пункт села Улановка Яйского района. Раньше связь в населенном пункте предоставлялась по медному кабелю. Теперь сотрудники этого медучреждения, так же, как и их коллеги-врачи в поселке Ленинский Юргинского района, селах Котино Прокопьевского и Арлюк Юргинского районов, получили надежный и скоростной интернет. В больнице села Елыкаево Кемеровского района благодаря федеральной программе проводная связь по оптической технологии заменила радиорелейную, а во врачебной амбулатории села Сарбала Калтанского городского округа – спутниковую.

В общей сложности до конца 2018 года по программе подключения к интернету сельских медучреждений компания планирует построить 660 км волоконно-оптических линий связи и организовать точки доступа для 105 объектов. Часть из них будет сдана в эксплуатацию уже в сентябре. Среди них лечебные организации в селе Чумай Чебулинского района, поселке Акация Яшкинского района, селе Кубитет Тяжинского района и др

«Участковые больницы, врачебные амбулатории, районные больницы и поликлиники, вошедшие в федеральный проект, получат возможность пользоваться интернетом со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с, – отметил директор Кемеровского филиала компании Константин Ярыгов. – То есть теперь у сельских врачей появились все возможности для внедрения и использования телемедицины. Уже сегодня можно намного быстрее получать результаты обследований, тем самым повышая качество диагностики и лечения конкретных пациентов