Как интересно и весело провести выходные в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 10:46 2018-08-25T11:28:04+03:00

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В Новокузнецке к шахтерскому труду всегда было особое отношение: людей этой героической профессии чтили и прославляли, а быть шахтером всегда считалось престижным. Оттого-то во всех районах города в честь Дня шахтера будут проходить праздничные мероприятия.

25 августа

16:00, Дворец имени Маяковского (Пушкина, 26) – «Даешь праздник на гора!». В программе праздника – концерт творческих коллективов, конкурсы и приятное общение.

18:00 – 23:00, на Площади общественных мероприятий Новоильинского района стартует Дискотека 80-х. Будет весело, не пропустите!

23:00 - Площадь общественных мероприятий Новоильинского района - праздничный фейерверк.

20:40, кинотеатр «Октябрь» (Металлургов, 42) – «Ночь кино». В программе праздника – игра «Кинологика», показ фильмов «Рубеж», «Танки», видеоролик о закулисье кинотеатра и киносеанс под открытым небом. Всем шахтерам – подарки!

Салют начнется в 23:00Фото: Екатерина РОМАНОВА

26 августа

10:00 – 17:00, музей-заповедник «Кузнецкая крепость». В праздничный день представители одной из тяжелейших профессий смогут бесплатно посетить музей-заповедник. Для этого на входе нужно будет показать рабочее удостоверение.

18:00- 19:00, Сад Алюминщиков – концертная программа «Черное золото» станнит настоящим подарком для шахтеров и их семей.

18:00 – 20:00, Театральная площадь – танцевальная программа от оркестра «Новый Кузнецкий биг-бэнд». Лучшие мелодии и отличное настроение – только для вас!

Фото - Kinopoisk.ru

От «Последнего богатыря» до «Рубежа»

Что может быть лучше фильма под открытым небом?

В честь Дня российского кино и Дня шахтеров в Новокузнецке состоится грандиозный праздник. А площадкой для него станет кинотеатр «Октябрь».

«Ночь в кино» начнется в 20:40 в малом зале кинотеатра: здесь все поклонники хорошего кино смогут увидеть фильм режиссера Дмитрия Тюрина «Рубеж». Это фильм про любовь во всех ее проявлениях, о том самом чувстве, которое проносится в сердце через годы и десятилетия, трансформируясь и дополняясь теплотой. У каждого поколения – своя любовь. И у всех она – одна.

В это же время в фойе кинотеатра покажут фильм «Танки» - о секретном пробеге новых танков конструктора Михаила Кошкина в Москву.

А в 21:00 на площади перед кинотеатром начнется «Путешествие по миру кино» - с конкурсами на знание фильмов для детей и взрослых. К слову, подарки получат не только участники конкурсов, дети, но и работники угледобывающей промышленности (при предъявлении удостоверения). Не менее приятным сюрпризом станет виртуальное путешествие в закулисье кинотеатра «Октябрь» и выступление группы «CoverSingle». А завершится «Ночь в кино» доброй вдохновляющей фильмом-сказкой «Последний богатырь», который начнется в 22:00. К слову, захватите с собой пледы и складные кресла, чтобы кино под открытым небом доставило лишь позитивные эмоции!

Кинотеатр «Октябрь»

пр. Металлургов, 42

25 августа, начало в 20:40

Вход свободный.

Фото: организаторы гонки.

Стань «Неудержимым», победи в гонке!

Отдыхаем, побеждаем и стремимся только вперед!

С каждым днем становится все больше поклонников здорового образа жизни. вот и новокузнечане не прочь не только попотеть в спортзалах, но и сойтись в честной борьбе, чтобы выяснить, кто из них более достоит звания «Неудержимый».

Именно для таких активных людей в городе впервые пройдут гонки по пересеченной местности. Соревнования будут проходить в течение двух дней. Участникам в одиночных, парных и командных забегах предстоит пройти 5-километровую трассу с 20 препятствиями. Это только звучит просто, а на деле придется проходить по бревнам и веревкам, ползти под колючей проволокой, подниматься и спускаться по сетке, переносить мешки, ведра с песком и камни, преодолевать стенки высотой от метра – и выше! А еще – перемещаться при помощи рукохода по кольцам, подвесным доскам, кантовать тяжеленные покрышки. И это – не все!

Разумеется, преодолеть 5-километровый путь смогут не все. Но мы верим: все участники выложатся по полной и сумеют доказать, что самые неудержимые люди живут в Новокузнецке! А самые лучшие из них получат заслуженную награду!

Помимо соревнований участников и гостей ждут мастер-классы по боевым искусствам, фотосессии, силовые конкурсы, выступления лучших музыкальных групп города.

К слову, участвовать можно в одиночку, в паре или в команде из четырех или шести человек. Но в любом случае при регистрации необходимо представить справку от врача, подтверждающую хорошее состояние здоровья.

Парк отдыха «Водный»

Волоколамская, 80, т.: 8 (384-3)600-292

25 августа, начало регистрации в 10:00. Одиночные и парные забеги.

26 августа, начало регистрации в 10:00. Командные забеги.

Вход для зрителей свободный. Для участников предусмотрен оргвзнос.