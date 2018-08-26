Новокузнечанам показали кино под открытым небом
Накануне вечером новокузнечане отметили День шахтера и побывали на «Ночи в кино».
Основные празднества в честь Дня шахтеров развернулись на площадках Кузнецкого, Орджоникидзевского и Новоильинского районов – именно здесь выступали местные артисты, проводились развлекательные программы, звучали поздравительные речи. В Новоильинском районе выступила звезда российской эстрады Рома Жуков, а небо над районом раскрасили огнями фейерверки.
Чтобы не замерзнуть вечером, некоторые прихватили с собой пледы.Фото: Екатерина РОМАНОВА
В Центральном же районе в этот вечер горожане были поглощены просмотром фильмов: Новокузнецк подключился к акции «Ночь в кино». Действо проходило в фойе кинотеатра «Октябрь», а также на площадке перед ним. Началось все в 20:40 с показа сразу двух фильмов – «Рубеж» режиссера Дмитрия Тюрина и «Танки» Кима Дружинина. Чуть позже на площадке перед кинотеатром выступала группа «CoverSingle», новокузнечане участвовали в викторинах и конкурсах, посвященных отечественному кино. К слову, удовольствие от угадывания фильмов получили не только дети, но и взрослые! А еще горожанам приоткрыли тайны закулисья кинотеатра и показали видеоролик о жизни «Октября».
Фильм "Последний богатырь" смотрели взрослые и дети.Фото: Екатерина РОМАНОВА
В завершении вечера более сотни горожан разместились на площади перед кинотеатром – здесь под открытым небом показали фильм «Последний богатырь». На киносеанс пришли и взрослые, и дети, а чтобы не замерзнуть прохладным вечером многие прихватили пледы.
Горожане смотрели кино, сидя в креслах, на ступеньках и даже просто на асфальте.Фото: Екатерина РОМАНОВА
- Это отличная идея – показывать фильмы вот так, под открытым небом, - делится впечатлениями новокузнечанка Полина Иванцова. – Мне кажется, что так, в необычной обстановке, фильм еще интереснее стал!