2018-08-26T06:01:51+03:00
Общество

Новокузнечанам показали кино под открытым небом

Больше сотни горожан поздно вечером смотрели фильм-сказку
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнечанам показали кино под открытым небомНовокузнечанам показали кино под открытым небомФото: Екатерина РОМАНОВА
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Накануне вечером новокузнечане отметили День шахтера и побывали на «Ночи в кино».

Основные празднества в честь Дня шахтеров развернулись на площадках Кузнецкого, Орджоникидзевского и Новоильинского районов – именно здесь выступали местные артисты, проводились развлекательные программы, звучали поздравительные речи. В Новоильинском районе выступила звезда российской эстрады Рома Жуков, а небо над районом раскрасили огнями фейерверки.

Чтобы не замерзнуть вечером, некоторые прихватили с собой пледы. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Чтобы не замерзнуть вечером, некоторые прихватили с собой пледы.Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Центральном же районе в этот вечер горожане были поглощены просмотром фильмов: Новокузнецк подключился к акции «Ночь в кино». Действо проходило в фойе кинотеатра «Октябрь», а также на площадке перед ним. Началось все в 20:40 с показа сразу двух фильмов – «Рубеж» режиссера Дмитрия Тюрина и «Танки» Кима Дружинина. Чуть позже на площадке перед кинотеатром выступала группа «CoverSingle», новокузнечане участвовали в викторинах и конкурсах, посвященных отечественному кино. К слову, удовольствие от угадывания фильмов получили не только дети, но и взрослые! А еще горожанам приоткрыли тайны закулисья кинотеатра и показали видеоролик о жизни «Октября».

Фильм "Последний богатырь" смотрели взрослые и дети. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Фильм "Последний богатырь" смотрели взрослые и дети.Фото: Екатерина РОМАНОВА

В завершении вечера более сотни горожан разместились на площади перед кинотеатром – здесь под открытым небом показали фильм «Последний богатырь». На киносеанс пришли и взрослые, и дети, а чтобы не замерзнуть прохладным вечером многие прихватили пледы.

Горожане смотрели кино, сидя в креслах, на ступеньках и даже просто на асфальте. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Горожане смотрели кино, сидя в креслах, на ступеньках и даже просто на асфальте.Фото: Екатерина РОМАНОВА

- Это отличная идея – показывать фильмы вот так, под открытым небом, - делится впечатлениями новокузнечанка Полина Иванцова. – Мне кажется, что так, в необычной обстановке, фильм еще интереснее стал!

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