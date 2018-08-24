2018-08-24T11:03:32+03:00
Общество

Путин и Медведев поздравили жителей Кузбасса с Днем шахтера

Они отметили важность шахтерского труда для всей страны
Ирина АВТУШКО
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Глава государства и председатель правительства поздравили жителей Кузбасса с Днем шахтераГлава государства и председатель правительства поздравили жителей Кузбасса с Днем шахтераФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин и председатель Правительства России Дмитрий Медведев поздравили кузбассовцев с Днем шахтера. Также поздравления поступили от руководителей федеральных структур, общественных и религиозных организаций, глав регионов, политических и общественных деятелей, жителей ближнего и дальнего зарубежья.

– Ваш нелегкий труд требует от человека особых качеств, – говорится в сообщении Владимира Путина. – Высокая компетентность, выдержка, понимание важности и востребованности своей работы – во все времена отличали представителей горняцкой профессии, помогали им достойно решать поставленные задачи, из поколения в поколение передавать традиции товарищества, взаимовыручки.

Президент выразил уверенность, что ответственный подход к делу позволит шахтерам Кузбасса и впредь добиваться значительных производственных успехов и повышать конкурентоспособность отечественной угольной промышленности.

– Ваша отрасль – одна из стратегически важных в отечественной экономике, – прозвучало в поздравительном слове Дмитрия Медведева. – От вас зависят энергетическая безопасность России, ее статус крупного экспортера угля. И, конечно же, благополучная жизнь людей во всех регионах страны. Каждый день вы спускаетесь на сотни метров под землю, чтобы в наши дома приходили свет и тепло, обогревались школы и больницы, стабильно работали предприятия промышленности.

По словам премьер-министра, сегодня и государство, и собственники шахт должны создавать условия для максимально безопасной добычи угля, обеспечить достойную оплату труда, уделять большое внимание социальной поддержке шахтеров и заботиться о ветеранах.

Напомним, что в этом году центром проведения областного Дня шахтера стал Таштагольский район. Столица праздника выбирается в Кузбассе с 2001 года, в следующем году эстафету примет Гурьевский район.

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