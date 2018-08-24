2018-08-24T12:16:24+03:00
Происшествия

Изнасиловавшего 9-летнюю девочку из Мысков подростка отправили на принудительное лечение

Юноша был признан невменяемым
Екатерина БОРМОТОВА
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Подростка из Мысков, который изнасиловал и задушил 9-летнюю девочку отправили на принудительное лечениеПодростка из Мысков, который изнасиловал и задушил 9-летнюю девочку отправили на принудительное лечениеФото: Асхат БАРДЫНОВ
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В Мысках осудили 16-летнего подростка, который два года назад изнасиловал и задушил девятилетнюю девочку. По решению суда молодой человек отправлен на принудительное лечение в психиатрический стационар с интенсивным наблюдением.

Резонансное преступление произошло в Мысках в 2016 году. 4 августа родители обратились в полицию с заявлением о пропаже девятилетней дочери. Оказалось, что девочка пропала еще 3 августа – родители сначала искали ее самостоятельно. Тело ребенка нашли на следующий день после обращения в полицию неподалеку от реки. По данным экспертизы, причиной смерти стала асфиксия от удушения. Кроме того, девочка подверглась насильственному преступлению сексуального характера.

В ходе расследования было установлено, что последним, кто видел девочку живой, был 14-летний местный житель, с которым она познакомилась в тот же день на берегу реки. Он сообщил следствию, что проводил случайную знакомую до магазина, а потом они разошлись в разные стороны.

Помимо подростка, следователи проверили на причастность к совершенному преступлению более 100 человек, были допрошены свидетели и местные жители, а также проведены многочисленные экспертизы.

– Полученные результаты позволили выстроить основные версии произошедшего, которые планомерно отрабатывались, в том числе была установлена причастность подростка к смерти ребенка. По ходатайству следователя судом подростку была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

9 августа 2016 года подростку было предъявлено обвинение в убийстве малолетнего лица и изнасиловании. В ходе предварительного следствия выяснилось, что 14-летний юноша воспитывался в неполной семье и ранее был замечен в противоправных действиях. В рамках расследования уголовного дела подростку была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой он признан невменяемым.

Постановлением суда подростку назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

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