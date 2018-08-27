От +22 до 0 градусов: синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на неделю

СЕГОДНЯ 15:11 2018-08-27T15:13:06+03:00

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Осень вступает в свои права – теплая летняя погода сдает свои позиции, уступая место прохладе, первым заморозкам и дождям.

Понедельник был относительно теплым днем, а вот со вторника в Кузбассе начнется постепенное похолодание. Днем столбики термометров поднимутся не выше отметок в +22 градуса – и то не везде. А ночью и вовсе будет от +7 до +12 градусов. При этом на всей территории области будут идти дожди, прогремят грозы.

В среду температура станет еще ниже – ли до +20 градусов. Юго-западный ветер при порывах будет усиливаться до 14 метров в секунду, местами пройдут небольшие дожди. Ночь же будет примерно такой же, как и предыдущая.

В четверг в Кемерове не ожидается существенных осадков, чего не скажешь обо всей области в целом: вероятность небольших дождей очень велика. Днем температура воздуха будет держаться в тех же пределах, что и раньше, а вот ночью из-за очередного холодного фронта начнется похолодание: термометры покажут от 5 до 10 градусов тепла.

Пятница принесет очередное похолодание: температура воздуха составит от +14 до +19 градусов, порывистый – до 17 метров в секунду – ветер и дожди.

- С первым календарным днем осени к нам придет настоящая осенняя погода, что может немного омрачить праздничное настроение школьников, - рассказала Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. – В субботний день за счет облачности день простоит пасмурным, и местами возможны небольшие дожди.

К слову, 1 сентября ожидается +9…+14 градусов, при этом ночью температура воздуха может опуститься до нулевой отметки. Такой же холодной будет ночь и с воскресенья на понедельник. Днем же в воскресенье ожидается +7…+12 градусов тепла.