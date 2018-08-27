Обнимашки, краска и песни-пляски: в Кемерове прошел фестиваль красок и волшбных шаров

СЕГОДНЯ 15:28 2018-08-27T15:39:23+03:00

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Пять часов вечера, парк Антошка, на улице греет солнце, а вокруг звучит танцевальная музыка. Толпа народа оккупировала палатку по продаже краски. В это самое время воздух потихоньку наполнялся цветной пылью от которой было не укрыться. Как обычно бывает на таких мероприятиях, основную массу посетителей составляли молодые люди до двадцати лет.

Михаил Федотов, ведущий мероприятия поприветствовал всех пришедших и немного рассказал о концертной программе, большая часть которой составляли песни и танцы. А танцоры и певцы на фестивале не простые, это финалисты городского фестиваля урбан-культур «Твой стиль». Победителей в номинациях «Вокал» и «Танец» должны объявить 31 августа. Конферансье рассказал также о том, что будет массовый запуск краски и посоветовал участникам фестиваля ее экономить. Не самый удачный совет, потому что это же Холи, тут нужно обсыпаться тоннами краски! К счастью, его никто не послушал. Не забыл ведущий и о конкурсах для зрителей, где победителям будет вручен пакетик с краской.

Первыми на сцене выступили девчонки из танцевального коллектива ICANDY, затем к зрителям вышел рэпер Ваня Эшвил и исполнил достаточно приставучий трек с припевом «малышка хочет дэнс». Прости, Lil Peep, мы все упустили. Дальше выступали исполнители различной степени владения вокалом вперемешку с танцевальными номерами. Пока я слушал этих артистов, у меня появилось дикое желание в следующем году тоже участвовать в фестивале «Твой стиль». Ну а что, почему бы и да?

Настало время для массового запуска, ведущий собрал всех у сцены, попросил поделиться друг с другом краской и рассказал, что на «три-четыре» нужно ее подбросить вверх. Также он захотел позвать СМИ на сцену, чтобы сделать фото и видео, но мы с коллегами уже были там. Оперативность, так сказать. Конферансье провел отсчет и воздух наполнился яркими живыми цветами, громким криком и музыкой. Мне показалось, что зрители просто перекричали музыкальные колонки. После красочного залпа танцы и песни продолжились.

Хочется отметить, что ведущий был не единственным, кто пытался взаимодействовать с публикой. Там также были волонтеры, которые развлекали гостей, участвовали в розыгрышах, обнимались и давали пять.

Со стороны сцены пришла огромная черная туча, которая ехидно покапывала дождиком. В итоге она просто улетела дальше, хорошенько «потроллив» гостей фестиваля.

Фестиваль красок в парке «Антошка»Фото: Фаяз Алекберов

Михаил объявил конкурс: суть его состоит в том, что играет песня и кто громче из толпы ей подпевает, тот получает пакет с краской. После этого народа у сцены поприбавилось, причем, очень значительно. Играли последний хит Лободы и очень популярная песня Монеточки, посетители выкрикивали слова этих песен, чтобы победить и получить свой заветный пакетик с цветным порошком. Ведущий вручил четыре приза и выступления продолжились.

На сцене выступали артисты, а на улице заметно похолодало. Чтобы согреть пришедших, Михаил позвал всех к сцене для второго запуска краски. Правила с прошлого запуска не изменились: все по команде должны подбросить порошок вверх. Снова «три-четыре» и воздух опять окрасился во все цвета радуги.

Праздник набрал обороты и останавливаться не собирался, на сцене продолжали выступать артисты и танцоры, гости обсыпали друг друга краской, все вокруг ходили яркие и сияли от радости. Некоторые молодые люди ходили с транспарантами «обними меня». В целом, «обнимашки» были еще одним атрибутом фестиваля, помимо музыки, танцев и краски. Некоторые организовывали «обнимашкобанды»: обнявшись шли огромной цепочкой и поглощали в объятиях разных людей. Они даже сталкивались друг с другом!

Так проходило час за часом, пока не наступило восемь часов вечера. Официально в это время начался фестиваль волшебных шаров, на котором должен был состояться светящийся флешмоб из тысяч огней. Конечно, два фестиваля в один день не каждый осилит, поэтому люди потихоньку стали уходить. Но шарики со светодиодами уходящие гости все равно покупали. Хоть сияющий флешмоб не состоялся должным образом, тем не менее, он обрел гораздо больший масштаб: по всему городу можно было видеть людей идущих с огоньками.