Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин посетил предприятия СУЭК

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-27T15:51:27+03:00

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26 августа Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в ходе рабочего визита в Кемеровскую области, связанного с реализацией национального проекта «Экология», посетил предприятия Сибирской Угольной Энергетической Компании. Действующие экологические проекты и современные технологии подземной угледобычи министру представил генеральный директор АО «СУЭК» Владимир Рашевский.

Дмитрий Кобылкин посетил очистные сооружения шахтоуправления имени А.Д. Рубана, где детально познакомился с применяемой инновационной технологией многоступенчатой очистки шахтной воды.

На обогатительной фабрике шахты имени С.М. Кирова министру была представлена технология обогащения угля по замкнутому водно-шламовому циклу.

Одним из проектов, обеспечивающих не только безопасность шахтерского труда, но и сохранение окружающей среды, является применение технологии дегазации и утилизации метана. Уже десять лет выкачиваемый на поверхность из недр шахты имени С.М. Кирова газ эффективно преобразуется в тепловую и электрическую энергию.

Министр также познакомился с Единым диспетчерско-аналитическим центром (ЕДАЦ), осуществляющим системный контроль производственной деятельности всех шахт и разрезов. Данные, поступающие с более чем 20 тысяч различных датчиков, позволяют оперативно решать вопросы, связанные с безопасной работой оборудования, предупреждать возникновение внештатных ситуаций.

В Центре подготовки и развития персонала был представлен тренажер «Виртуальная шахта». А в музее шахтерской славы Кольчугинского рудника Дмитрий Кобылкин узнал, насколько многогранна история одного из старейших в стране рудников. Здесь же состоялось награждение почетными грамотами Министерства природных ресурсов и экологии РФ сотрудников предприятий, внесших большой вклад в развитие природоохранной деятельности.

- У меня сложилось хорошее впечатление от посещения предприятий, - отметил Дмитрий Кобылкин. - Это рабочий визит, и мы внимательно знакомимся с инвестиционными программами, действующими в угольной отрасли, с применяемыми здесь решениями экологических вопросов. Я вижу культуру экологии угольщиков. Она не просто существует, она имеет положительную динамику. При этом мы понимаем, что сегодня у бизнеса непростые условия в связи с нестабильной экономической обстановкой в мире. Нам нужно помогать компаниям адаптироваться к требованиям, которые предъявляет министерство. Это должна быть дорога с двухсторонним движением.