Фото Газманова без рубашки, сделанные в Кузбассе, взорвали интернет
Олег Газманов опубликовал на своей странице в Instagram фотографии с голым торсом, сделанные в кузбасском городе Березовском. Внешний вид 67-летнего певца привел поклонников в восторг.
– Как красиво в Сибири! Баня, искупался, и на концерт! – подписал свое полуобнаженное фото певец.
Он заметил, что был в Кемеровской области уже четыре раза, заключив: «Кузбасс в моем сердце!».
Поклонники были восхищены внешним видом певца, отметив его отличную фигуру. «Пример всем мужчинам!», «Просто красавец!», «Мачо!», «Аполлон» – такие восторженные отзывы оставили Газманову фолловеры. Всего же за день фотография полуобнаженного артиста собрала 24,3 тысячи лайков и 339 комментариев.
Олег Газманов посетил Кемеровскую область в дни, когда отмечался главный шахтерский праздник. Всего певец дал три концерта, выступив на главной площадке праздника – в городе Таштаголе и в Березовском. Также певец снялся в клипе про Кузбасс. Гонорар Газманова за выступления в Кемеровской области составил 13,7 миллиона рублей.
Кроме Газманова, на День шахтера жителей Кузбасса радовали Лолита, Анжелика Варум, Полина Гагарина, Вика Цыганова и другие знаменитости.