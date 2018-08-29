2018-08-29T13:23:41+03:00
Общество

После вбросов в Кузбассе распустили избирательные комиссии

Этим летом были сформированы новые
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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После вбросов на выборах президента в Кузбассе распустили участковые избирательные комиссии в Новокузнецке и Междуреченске. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель избирательной комиссии Кемеровской области Петр Батырев.

В начале недели в Кузбасс приехал член Центральной избирательной комиссии Евгений Колюшин, который курирует работу комиссий в Кемеровской области. Он проверил готовность к предстоящим выборам в Междуреченске и Новокузнецке, дал рекомендации и совета членам избирательных комиссий. Выбор на эти города пал из-за нарушений, которые были зарегистрированы во время выборов президента. Тогда результаты голосования на двух участках были аннулированы.

– Эти города были выбраны в связи с тем, что результаты на двух участках были признаны недействительными, – отметил Петр Батырев. – Проведена работа с участковыми избирательными комиссиями, учеба проведена. 5 и 6 июня мы проводили формирование участковых избирательных комиссий. На данных участках (где были выявлен нарушения – «КП») тех, кто входил в состав прежних комиссий, нет. Созданы другие участковые избирательные комиссии.

Евгений Колюшин отметил, что в Новокузнецке мало предвыборной агитации. Члены территориальной избирательной комиссий будут стараться исправить ситуацию.

Кроме того, член ЦИК обратил внимание, что на выборах в Кузбассе почти нет видеонаблюдения. Так, камеры установлены в 45 территориальных избирательных комиссиях. Всего 9 сентября будут работать 1673 избирательные участка.

Напомним, что на выборы губернатора Кемеровской области и членов областного совета народных депутатов, а также глав двух городов выделено 285 миллионов рублей.

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