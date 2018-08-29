ЛДПР против пенсионный реформы

СЕГОДНЯ 12:33 2018-08-29T13:23:41+03:00

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ЛДПР знает, как сильно наши граждане устают на склоне жизни. Тяжелая, изнурительная работа, сложные отношения в коллективе, проблемы со здоровьем. А женщины вдобавок к работе еще и все домашнее хозяйство ведут, детей воспитывают, готовят, стирают, убирают. Поэтому у многих есть лишь одна надежда — отдохнуть на пенсии. Посидеть с внуками, подлечить старые болячки, отдохнуть на даче. А власть хочет лишить всего этого миллионы людей! Если поднять пенсионный возраст они просто не доживут до пенсии! — заявил в ходе выступления лидер ЛДПР Владимир Жириновский. — Повышение пенсионного возраста — это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. А богатые всю жизнь будут отдыхать, потому что им пенсионный возраст не важен. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть. ЛДПР проголосует против повышения пенсионного возраста.

Однако голосами одной только партии власти Госдума все же одобрила документ в первом чтении, что вызвало справедливое недовольство множества граждан. Некоторые собрались возле Госдумы, чтобы выразить свое мнение. С протестующими встретился Владимир Жириновский.

— Мы понимаем людей, которые не верят власти. Их обманули в 1917 году, когда пообещали светлое будущее, обманули в 1991-м, когда сказали, что реформы все исправят. Теперь, когда повышают пенсионный возраст, обманывают в третий раз! Ко¬нечно, ничего хорошего из этого не выйдет. Придется работать дольше, а отды¬хать меньше, — отметил он.

Повышение пенсионного возраста — это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. А богатые всю жизнь будут отдыхать, потому что им пенсионный возраст не важен. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть. ЛДПР проголосует против повышения пенсионного возраста.

В ЛДПР убеждены, что есть масса иных возможностей решить проблемы дефицита бюджета.

— Например, борьба с коррупцией может вернуть в бюджет до 1 трлн. руб. На¬ционализация алкогольной, табачной и сахарной индустрии даст 3 трлн. руб. в год. Пора обеспечить в России гарантию банковской тайны и провести полноценную амнистию капитала — это потенциальная возможность вернуть триллионы рублей, вывезенных из России олигархами. Учитывая прессинг, с которым они сталкиваются в западных странах, они с радостью все вернут на родину, если для этого будут созданы условия. Мы предлагаем ввести повышенный налог на сверхдоходы. Это тоже прибыль для бюджета, но за счет богатейших, а не беднейших. Такая система действует во многих странах Европы, — перечислил лидер ЛДПР лишь часть из возможных мер.

ЛДПР СОБИРАЕТ ПОДПИСИ ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

19 июля Государственная дума РФ большинством голосов одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. За — 328, против — 104, воздержалось — 0. Таков итог голосования по данной инициативе правительства. Депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером фракции Владимиром Жириновским выступили категорически против антинародного законопроекта.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда Избирательного объединения Кемеровского регионального отделения Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России

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