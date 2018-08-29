Кандидат в депутаты от КПРФ: «Потенциал у Кузбасса есть, но надо помочь его реализации»

СЕГОДНЯ 13:37 2018-08-29T14:41:25+03:00

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Кандидат в депутаты совета народных депутатов Кемеровской области, первый секретарь Кемеровского областного Комитета КПРФ Николай Мухин поделился мнением о проблемах региона и позиции КПРФ по наболевшим вопросам.

-Николай Павлович, вы часто общаетесь с людьми, видите, что происходит в регионе. Какое у вас сложилось мнение о нем и его жителях?

-Это особый регион, и люди здесь живут тоже особые, если сравнивать, например, с жителями других регионов России. Кузбассовцы гораздо жестче, прямей и справедливей. К сожалению, Кузбасс уже длительное время, на мой взгляд, находится в упадке. Так, в последние годы Кемеровская область занимает первые места среди регионов по распространенности ВИЧ, очень сложная ситуация с такими социально значимыми заболеваниями, как туберкулез, наркомания и алкоголизм.

Кроме того, из-за критической экологической обстановки в регионе выходит проблема с очень высоким уровнем сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии – это две основные причины смертности в нашей области. Или возьмите проблему оттока населения. В последние 10 лет, из Кузбасса уехало по разным оценкам около полумиллиона жителей. Они по разным причинам не находят себе достойного места и покидают область. Серьезные проблемы есть практически во всех сферах.

-Ну а как же социальное направление? Ведь Кузбасс в этом отношении всегда ставили в пример другим регионам.

-Да, действительно, Кемеровская область всегда отличалась от других регионов масштабной, разветвленной программой социальных гарантий. Все это, конечно, должно остаться. Но если мы говорим о других социальных направлениях, то здесь много вопросов. Состояние того же самого здравоохранения, на мой взгляд, оставляет желать лучшего. Нужно строить больше больниц и поликлиник, особенно в отдаленных населенных пунктах, насколько это возможно в нынешних условиях увеличивать зарплату врачам, внедрять новые технологии и оборудование не точечно, а повсеместно. Не все гладко и в системе образования. Например, многие регионы уже давно закрыли очередность в детские сады, у нас же эта проблема все еще существует. Внимания требует и спорт, особенно его доступность.

Возникает вопрос - можно ли сегодня говорить о том, что у нашего региона есть потенциал для развития? Конечно, есть! Кузбасс - один из самых богатых регионов не только в Сибири, но и в России по объемам природных ресурсов, научному потенциалу, хорошие перспективы есть у малого и среднего бизнеса, туризма и других направлений. У КПРФ есть отличная перспектива войти в Совет народных депутатов Кемеровской области, где вместе с коллегами мы готовы системно и вдумчиво заниматься этими и другими вопросами, уверен, что уже через несколько лет мы увидим положительный результат. И люди, в том числе, перестанут уезжать из области.

-Говоря о повышении качества жизни нельзя не затронуть такой вопрос как новая пенсионная реформа. Как вы относитесь к этой инициативе Правительства с учетом кузбасских реалий?

-КПРФ выступает категорически против такого нововведения. В Конституции четко прописано, что женщины должны выходить на пенсию в возрасте 55 лет, мужчины – в возрасте – 60 лет. Получается, что новая реформа нарушает заключенный когда-то общественный договор между властью и людьми.

В качестве основного аргумента указывается недостаток средств в государственной казне. На мой взгляд, это ложь! Денег в стране достаточно для того, что бы наша страна и Кузбасс устойчиво развивались, чтобы не поднимать пенсионный возраст и соответственно не грабить простых людей в очередной раз.

Заработная плата у членов правления Роснефти 370 млн рублей в год. Заработная плата у членов правления Сбербанка 300 млн рублей в год! Заработная плата у членов правления Газпрома 144 миллиона рублей в год и такая зарплата у каждого члена правления! И это при прожиточном минимуме в 10 тысяч 300 рублей.

Многие провластные эксперты кивают на страны Евросоюза, мол, там выходят на пенсию позже, чем россияне сейчас. Ну, так там и пенсии в разы выше! Дайте Кузбассовцам например финскую или австрийскую пенсию и повышайте пенсионный возраст, думаю недовольных было бы гораздо меньше чем сейчас.

Что бы Вы понимали, все социологические опросы говорят о том, что более 80% жителей Кузбасса против повышения пенсионного возраста! Кроме того, я считаю, что новая пенсионная реформа не учитывает специфику некоторых профессий. Сегодня трудно представить себе шахтера, строителя-высотника, дорожного рабочего, хирурга в возрасте более 60 лет. В Кузбассе за счет плохой экологии, сурового климата и агрессивных условий труда на пенсионный возраст надо понижать! Тем более, что средняя продолжительность жизни мужчин в кемеровской области – чуть более 62 лет, а правительство предлагает поднять пенсионный возраст для мужчин до 65!

Это как вообще? Кроме как очередной «грабёж среди бела дня» у меня других слов не находится. Кроме того, Кузбасс занимает 75 место по России, по продолжительности жизни. Таким образом, получается, что после принятия реформы многие кузбассовцы до пенсии просто не доживут?

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда Кемеровского областного отделения ПП КПРФ.