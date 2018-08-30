1 сентября в Кузбассе похолодает до +3 градусов

СЕГОДНЯ 11:42 2018-08-30T11:50:08+03:00

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Вот и лето прошло – последний его день помашет нам листочком отрывного календаря в пятницу, а в субботу уже начнется осень.

В ближайшие дни погода будет неустойчивой, и теплые дни станут чередоваться с пасмурными. Почти каждый день возможны осенние туманы – из-за контрастных дневных и ночных температур. В пятницу днем температура будет достигать отметок в +22 градуса – на юге области, а на севере будет держаться чуть выше +17 градусов. При порывах северный ветер может достигать 13 метров в секунду, а в отдельных районах области пройдут небольшие дожди и грозы.

- С первым календарным днем осени начнет устанавливаться осенняя погода, что может немного омрачить праздничное настроение школьников, - отметила Наталья Полуэктова, официальный представитель Кемеровского гидрометцентра. - В субботний день за счет облачности день простоит пасмурным, по области прогнозируем дожди, днем с грозами, в Кемерове возможен небольшой дождь.

На севере области в День знаний будет прохладно: воздух прогреется до +10…+15 градусов, а вот на юге столбики термометров поднимутся до +16…+21 градуса. Северный ветер может усиливаться до 13 метров в секунду, а ночные температуры опустятся до +3 градусов тепла.

В воскресенье на юге области ожидается до +21 градуса тепла, а вот по северу – лишь до +15 градусов. В этот день также будет дуть прохладный северо-восточный ветер, а местами пройдут небольшие дожди. Ночью минимальная температура составит +3 градуса, а максимальная +12 градусов.

В понедельник северный ветер усилится до 13-18 метров в секунду, почти на всей территории области пройдут дожди. Днем воздух прогреется до + 15 градусов, а вот ночью местами будет лишь +2.