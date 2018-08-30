В Кемерове инвалиды четыре года ждут от властей остановку

СЕГОДНЯ 11:45 2018-08-30T11:50:08+03:00

И летом дойти до автобусной остановки для многих жителей поселка оказывается делом непростым, а уж зимой и подавно Фото: Екатерина БОРМОТОВА

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Поселок Промышленновский входит в состав Кемеровского городского округа, правда, местные жители утверждают, что про них все забыли. Уже четыре года они ведут с городской администрацией переписку, ходят на приемы граждан, звонят местным чиновникам, но дополнительной остановки как не было, так и нет. И сейчас жители задаются уже другим вопросом: кто починит испорченный телефон, и их, наконец, услышат?

Обещанного четыре года ждут

В редакцию «Комсомольской правды» обратился житель поселка Промышленновский Павел Латышевич. Год назад он познакомился с местной активисткой Ириной Подсадниковой, от которой узнал, что уже три года женщина отстаивает право жителей улиц Варяжской, Промышленновского шоссе и близлежащих на дополнительный остановочный пункт. Мужчина подключился к борьбе, но решения вопроса не последовало.

– Магазинов в поселке прибавилось, и это неплохо, а вот остановку так сделать и не могут, – рассказывает Павел Григорьевич. – По ГОСТу между остановками должно быть 400 метров, между нашими «Кедровой» и «Поселок» на Промышленновском шоссе – 640! А здесь ведь инвалиды в основном живут – люди с больными ногами.

Жители домов по улице Варяжской недоумевают, почему так долго приходится ждать их вопросаФото: Екатерина БОРМОТОВА

Первый дом на Варяжской улице появился в 2013 году. Жилье предназначалось для переселенцев из аварийных домов и социально незащищенных слоев населения. Позже появились дома для сирот, инвалидов локальных войн. Всего же в поселке проживает около 6300 жителей, из них 1400 – пенсионеры и 540 – инвалиды.

Поселок бывших горняков

Сама Ирина Ивановна Подсадникова переехала на улицу Варяжскую четыре с половиной года назад, хотя в поселке живет уже 60 лет – родители переехали сюда, когда она была совсем маленькой. Работала на шахте имени Волкова, которую закрыли в 2000-м году.

– Все местные жители так или иначе связаны с шахтерским трудом. Дело стариков продолжают молодые, хоть шахта и закрылась: на работу ездят в соседние поселки и города, – говорит пенсионерка.

– Раньше у нас и маршрутки ходили, но их убрали из-за нерентабельности: время совпадало с автобусным расписанием. Убрать маршрут оказалось легче, чем изменить расписание, – присоединяется к разговору еще одна жительница поселка Раиса Павлова. – Автобусных маршрутов тоже больше было, но сейчас ходит только один – 182-й.

Женщина отмечает, что автобус ходит каждый час – с этим нареканий нет. Но вот остановки далеко.

Судьбоносный перекресток

По правилам между остановками должно быть 400-600 метров. Между Кедровой и Поселком, как утверждают местные жители, 640. Хотя, по правде говоря, на практике кажется, что значительно больше. Вместе с Ириной Ивановной и ее семилетней внучкой идем от дома на Варяжской, 1 пересечения Беломорского первого переулка с Промышленновским шоссе. Жители хотят, чтобы дополнительная остановка появилась на этом месте. По дороге моя собеседница рассказывает:

– Зимой все переметает, дороги хоть и чистят, но знаете же, какие зимы у нас бывают. Чистить не успеешь. Посмотришь на них, как они с палочками идут по этому снегу – сердце обрывается. Я сама еще без палочки хожу, но знаю, что это такое – мама сильно болела.

Чувствую, что дыхание Ирины Ивановны сбивается.

– У меня астма, – вскользь бросает женщина.

Расстояние от одной остановки до другой составляет 640 метров Фото: 2 ГИС

Доходим до нужного нам перекрестка. Остановку Кедровая отсюда вообще не видно, она скрывается за поворотом. К тому же идти до нее нужно в горку. Вторая стоит в низине, едва заметная.

– Что оттуда, что оттуда идти далеко, ноги отваливаются, пот градом бежит! – говорит местная жительница Людмила Крюкова. – Недавно болела, так приходилось на такси ездить до Кедровки, пешком до остановки топать не могла.

Ирина Подсадникова возмущенно добавляет:

– Такси от нас до Радуги стоит 350 рублей. А пенсия у меня большая – с мешком получать хожу. Жаль, что нас никто не может услышать. Такое ощущение, что мы играем в испорченный телефон.

КОНКРЕТНО

Работы выполнят до средины октября

Жалобу жителей мы передали врио губернатора Сергею Цивилеву. Он взял ее на особый контроль: проблемы людей с ограниченными возможностями должны решаться в первую очередь. И незамедлительно поступил ответ от заместителя начальника управления благоустройства администрации города Кемерово.

Владимир Макаров ответил, что дополнительный остановочной пункт в жилом районе Промышленновский будет установлен до 15 октября 2018 года. Этот срок специалисты называют крайним, фактически же работы планируется выполнить до конца сентября с учетом погодных условий. Установить остановочный павильон раньше этого срока не представляется возможным. Специалистам необходимо уложить в канаву 12 метров водоотводной трубы, поднять грунт для образования подиума, заасфальтировать эту площадку, завести и установить остановочный павильон, а также сделать пешеходную дорожку.

Редакция будет наблюдать за ходом работ, и непременно проинформирует читателей, когда остановка будет установлена.

Хочется только понять, почему четыре года никому не было дела до проблем немолодых нездоровых людей из поселка Промышленновский. И только непосредственное вмешательство первого лица региона сдвинуло ситуацию с мертвой точки.

Не так давно Сергей Цивилев жестко высказался о персональной ответственности всех чиновников на местах за невыполнение ими элементарных требований взаимодействия с жителями городов и районов. Видимо, личный контроль Цивилева все-таки пока некоторым чиновникам требуется. Но мы не сомневаемся, что пройдет время, ситуация в области изменится, и чиновники на местах начнут работать не за страх, а за совесть.