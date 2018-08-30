Сделано в России: машинисты экскаваторов получили призы за освоение отечественной техники

СЕГОДНЯ 11:49 2018-08-30T12:47:20+03:00

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Награды за освоение самого большого экскаватора российского производство – ЭКГ-35 -- получила бригада Краснобродского угольного разреза (входит в УК «Кузбассразрезуголь»). Денежные призы и подарки вручили представители производителя машины -- Уралмашзавода (УЗТМ, Свердловская область) в рамках проекта по поощрению бригад экскаваторов, показавших высокие достижения при эксплуатации техники с маркой УЗТМ и освоивших новую технику.

Фото: Уралмашзавод

Церемония награждения состоялась в поселке Краснобродский в рамках празднования Дня шахтера. Ценные призы работникам, эксплуатирующим и обслуживающим экскаватор ЭКГ-35, от УЗТМ вручил директор по продажам экскаваторного оборудования Уралмашзавода Константин Смирных. «Мы считаем своей обязанностью обеспечивать горняков конкурентоспособной техникой, не уступающей лучшим мировым образцам. Ввод в эксплуатацию и выход на устойчивые показатели работы является знаковым событием не только для разреза, но и для производителя оборудования -- Уралмашзавода», - отметил он.

Фото: Уралмашзавод

ЭКГ-35 – новая машина в линейке экскаваторов Уралмашзавода. Объем ковша экскаватора, вес которого составляет 1200 тонн, позволяет за один рабочий цикл загрузить в самосвал более 60 тонн горной массы. Опытно-промышленная эксплуатация машины началась весной этого года.

Несмотря на то, что ЭКГ-35 был запущен в опытно-промышленную эксплуатацию всего несколько месяцев назад, экскаватор уже показывает объемы, соответствующие заявленным производителем: по данным специалистов разреза объем отгрузки в июне и июле составил более 900 тыс. кубических метров горной массы в месяц. По словам представителей Уралмашзавода, высокие результаты по производительности первой машины достигнуты благодаря профессионализму машинистов, правильной организации работы на разрезе и квалифицированному обслуживанию экскаватора.

«Период опытно-промышленной эксплуатации – очень ответственный для производителя. Работа ЭКГ-35 показала, что отечественное машиностроение развивается, и мы способны создавать технику надежную, не уступающую импортным аналогам по эксплуатационным характеристикам. Мы благодарны руководству УГМК, и Кузбассразрезугля, что они верят в нас и наши машины, покупая новые модели экскаваторов», - говорит Константин Смирных.

Накануне представители Уралмашзавода (УЗТМ) вручили призы работникам «Разреза Восточный» (Новосибирская область, входит в УК «ВостокУголь») за освоение шагающего экскаватора ЭШ 11.75, первого экскаватора российского производства, работающего на разрезе.

Фото: Уралмашзавод

Уралмашзавод планирует сделать поздравления бригад экскаваторов традиционными. Однако со следующего года приоритетными будут долгосрочные показатели работы оборудования – объем экскавации за год, время безаварийной работы. При этом будут учтены результаты работы экскаваторов не только в угледобывающих, а во всех компаниях, эксплуатирующих машины УЗТМ. Это практически все крупные горнодобывающие предприятия России: УК «Кузбассразрезуголь», ОАО ХК «СДС—Уголь» и ЗАО «Стройсервис», АО «Мечел-Майнинг», УК «Металлоинвест», АО «Карельский окатыш», АО «МХК «ЕвроХим» и др.