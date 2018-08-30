2018-08-30T14:11:54+03:00
Общество

Исцелит и принесет благополучие: в Кемерово прибывают мощи святителя Спиридона Тримифунтского

Мощи прибудут в Кузбасс 4 сентября
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: Екатеринбургская епархия.Фото: Екатеринбургская епархия.
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4 сентября для всех православных Кузбасса наступит праздник: в Кемерово прибудут мощи Святителя Спиридона Тримифунтского.

Мощи греческого православного святого уже не в первый раз привозят в Россию, ведь Спиридон Тримифунтский – один из самых почитаемых святых Русской Православной церкви. Считается, что он способен творить чудеса, покровительствует духовному перерождению и понимаю религиозных смыслов жизни.

К слову, будущий святой родился на острове Кипре в III веке н.э. С детства он обладал чудесными талантами, смиренным характером и глубокой верой. Окружающие верили, что он способен видеть будущее, изгонять бесов и исцелять безнадежных больных. Спиридон Тримифунтский прожил долгую жизнь, молясь за людей и помогая им. он прожил 78 лет и умер во время чтения молитвы.

Оттого-то нынешние христиане, обращаясь с молитвой к святым мощам, просят семейного и материального благополучия, исцеления, благословения, назидания, помощи в делах и утешения в горе. Все, кто имел возможность прикоснуться к мощам, получали чудесную помощь.

Убедится в этом можно будет уже 4, 5 и 6 сентября в Кемерове.

Где можно поклониться святым мощам?

4 сентября мощи доставят в храм Святого Спиридона при Областном клиническом онкологическом диспансере в Кемерове. Здесь отслужат молебен для прихожан, пациентов и медицинских работников.

5 и 6 сентября с 09:00 до 23:00 мощи Святителя Спиридона Тримифунтского будут находиться в Знаменском кафедральном соборе.

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