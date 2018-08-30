Иосиф Кобзон был почетным гражданином Кемеровской области

СЕГОДНЯ 15:33 2018-08-30T15:41:27+03:00

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В четверг, 30 августа, из жизни ушел великий советский и российский певец Иосиф Кобзон. Исполнитель несколько раз приезжал в Кузбасс и имел звание «Почетный гражданин Кемеровской области». Он всегда с теплотой отзывался о Кузнецкой земле.

Впервые Иосиф Кобзон приехал на гастроли в Кузбасс в 1961 году. Он посетил сначала Новокузнецк, затем Прокопьевск и Кемерово. Тогда Кобзон давал по три концерта день.

«Приходили люди, потому что песня была востребована. Хотя край жил напряженно, как и вся страна…», – говорил певец.

В последний раз Кобзон приехал в Кемерово в конце мая 2016 года. В День славянской письменности на крыльце филармонии Кузбасса он исполнил две песни. С хором мальчиков кемеровской детской музыкальной школы он спел «Пусть всегда будет солнце», а с Губернаторским камерным хором композицию – «С чего начинается Родина». Затем певец дал полноценный концерт в филармонии.

Наследующий день после концерта Иосиф Кобзон встретился с Аманом Тулеевым. Глава региона присвоил певцу звание «Почетный гражданин Кемеровской области», а его супруге вручил медаль «За достойное воспитание детей».

Тулеев отмечал, что Кобзона в Кузбассе считают своим, ведь он родом с Донбасса и имеет шахтерские награды. Кобзон же говорил, что всегда внимательно следил за тем, что происходит в Кузбассе и счастлив здесь быть.