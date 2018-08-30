2018-08-30T15:41:27+03:00
Общество

Иосиф Кобзон был почетным гражданином Кемеровской области

Певец дважды приезжал в Кузбасс
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Иосиф Кобзон спел на крыльце кемеровской филармонии. Фото: газета "Кузбасс"Иосиф Кобзон спел на крыльце кемеровской филармонии. Фото: газета "Кузбасс"
Изменить размер текста:

В четверг, 30 августа, из жизни ушел великий советский и российский певец Иосиф Кобзон. Исполнитель несколько раз приезжал в Кузбасс и имел звание «Почетный гражданин Кемеровской области». Он всегда с теплотой отзывался о Кузнецкой земле.

Впервые Иосиф Кобзон приехал на гастроли в Кузбасс в 1961 году. Он посетил сначала Новокузнецк, затем Прокопьевск и Кемерово. Тогда Кобзон давал по три концерта день.

«Приходили люди, потому что песня была востребована. Хотя край жил напряженно, как и вся страна…», – говорил певец.

В последний раз Кобзон приехал в Кемерово в конце мая 2016 года. В День славянской письменности на крыльце филармонии Кузбасса он исполнил две песни. С хором мальчиков кемеровской детской музыкальной школы он спел «Пусть всегда будет солнце», а с Губернаторским камерным хором композицию – «С чего начинается Родина». Затем певец дал полноценный концерт в филармонии.

Наследующий день после концерта Иосиф Кобзон встретился с Аманом Тулеевым. Глава региона присвоил певцу звание «Почетный гражданин Кемеровской области», а его супруге вручил медаль «За достойное воспитание детей».

Тулеев отмечал, что Кобзона в Кузбассе считают своим, ведь он родом с Донбасса и имеет шахтерские награды. Кобзон же говорил, что всегда внимательно следил за тем, что происходит в Кузбассе и счастлив здесь быть.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сделано в России: машинисты экскаваторов получили призы за освоение отечественной техники
Бригада Краснобродского угольного разреза (входит в УК «Кузбассразрезуголь») получила награду за освоение самого большого экскаватора российского производства – ЭКГ 35
Новости 24
В Кузбассе родной дядя научил курить коноплю 15-летних братьев-близнецов
Женщина из Кузбасса в одну ночь лишилась всех продуктов и гитары
В Кузбассе парень надругался над школьницей на глазах знакомых
Житель Новокузнецка продавал датчики дыма со скрытыми камерами
В Кемерове 1 сентября закроют проезд на площади Волкова
Кемеровские школьники испекли «дорожный пирог»
В Кузбассе полиция разыскивает двух подозреваемых в преступлениях
Погода в Кемерове 31 августа: последний летний день будет прохладным и туманным
В Новокузнецке будут судить интернет-мошенницу
На кузбасском разрезе выявили нарушения безопасности
Девочка получила серьезные травмы, упав с качелей на детской площадке в Кузбассе
В Кемерове спасатели помогли пенсионерке выбраться с балкона
С начала года в кузбасских тюрьмах поженились 87 пар
5 тысяч за ранение: В Новокузнецке управляющая компания выплатит компенсацию ребенку
На подготовку к новому учебному году Кузбасс направил 495,8 миллиона рублей
Жительница Кемерова бросила в родную дочь пылесос
В Кузбасс поступили 70 новых школьных автобусов
Сергей Цивилев вошел в Топ-20 глав регионов в сфере ЖКХ за июль
В Кузбассе сохранят все льготы для пенсионеров
В Кузбассе разыскивают 28-летнюю Анжелу Нестерову
Житель Тайги прилюдно справил нужду и попал под суд
Самолеты не смогли сесть в Кемерове из-за густого тумана
Кемеровчан приглашают на открытие новой «Ленты»
Жилье за героин: кузбассовец хотел обменять килограмм героина на комнату в общежитии
Новым замначальника кузбасского ГУ МВД России назначен Сергей Широков
Новокузнецкие врачи опробовали новый метод операции на головном мозге
Кемеровским школьникам расскажут о ремонте дорог на примере пирога