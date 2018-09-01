Выходные в Новокузнецке: где отдохнуть и как развлечься
Чему не учат в школе?
Отправляемся в недетское приключение
День знаний на то и нужен, чтобы сделать всего один шаг и переместиться из безмятежного лета в мир ежедневный открытий, познаний и личностного роста. Первого сентября с Центральной городской библиотеке имени Гоголя как раз можно будет сделать такой шаг. А если быть точнее – пройти настоящий квест «Недетские приключения, или Чему не учат в школе!»
В библиотреке будут работать сразу несколько площадок: «Триумфальный хайп», «Книжный look», «Ты в танцах», «КараOKi», «Твое интернет-пространство», «Ум за разум», Spargalka. Что будет происходить на этих площадках? Участникам квеста предстоит узнать что-то новое о возможностях интернета – да-да, нынешние школьники хоть и общаются с любой техникой на ты, не все знают об интернете»! Они познакомятся с популярными образовательными сайтами, получат понятие об азах этикета в социальных сетях, узнают о новых танцевальных течениях и стилях, откроют лайфхаки про шпаргалки, узнают секреты подиумной походки, перефразируют пословицы на современный лад и исполнят любимые хиты… под караоке!
К слову, чтобы наверняка стать участником квеста, обазательно запишитесь на него!
ЦГБ им. Н.В.Гоголя
ул. Спартака, 11
1 сентября, начало квестов с 09:00, через каждые полтора часа
Вход свободный
фото: ТРЦ "СИти Молл"
Танцы и шары
Встречаем праздник и веселимся!
Если есть сцена – на ней должны выступать артисты. А если есть артисты, должны быть конкурсы, игры и вообще веселье! Именно поэтому в самый первый день сентября всех ребятишек приглашают в «Сити Молл». Здесь, на сцене, на первом этаже с 15:00 развернется праздничное действо. Перед гостями праздника выступят творческие коллективы, будут танцы, зажигательная музыка и веселье. А еще – различные конкурсы, игры и подарки, воздушные шары и многое, многое другое!
Сентябрь должен начинаться с праздника, чтобы потом весь учебный год был таким же ярким и приятным.
ТРК «Сити молл»
ул. Кирова, 55
1 сентября, начало в 15:00
Вход свободный.
Фото: музей-заповедник "Кузнецкая крепость"
Быстрый и ловкий всезнайка
Интеллект и сила – что победит?
Даже самые маленькие первоклассники что-то да знают, а порой своими познаниями могут удивить даже взрослых людей! Чем старше школьники, тем больше багаж их знаний, тем интереснее они сами. А потому им обязательно надо побывать на Кузнецкой крепости, чтобы и поучаствовать в викторине, и посоревноваться в силе и ловкости.
В первый учебный день обязательно приходите отпраздновать начало нового учебного года в одном из знаковых мест города, входящих в семерку чудес Новокузнецка – в музей-заповедник «Кузнецкая крепость». Здесь вас ждет праздничная программа «А знаете ли вы?». Участникам предстоит сыграть в «Веселые игры», стать участниками эстафеты «Самый быстрый и ловкий», а также продемонстрировать силу интеллекта в викторине «Кузбасский всезнайка»
Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»
пр. Крепостной, 1
3 сентября, начало в 13:00, завершение в 15:00
Вход на территорию музея – 20 рублей, участие в праздничной программе – бесплатное.
Фото: Новокузнецкий драматический театр
Пушкинские сказки в День знаний
Идем на спектакль и удивляемся чудесам на сцене
«Кабы я была царицей…» - эти строки из детской сказки знают не только малыши, но и их родители. И все равно с удовольствием вновь и вновь погружаются в удивительный сказочный мир, созданный Александром Пушкиным. К слову, 1 сентября вместе с актерами Новокузнецкого драматического театра можно будет вновь услышать и увидеть любимую сказку.
…Однажды царь Салтан подслушал под окнами разговор трех сестриц. Потом женился, родился у царя наследник. Да по навету злому, не увидев сына, отправил он жену с ребенком в море, законопатив в бочку. Выросший не по дням, а по часам царевич Гвидон сломал бочку и спас Лебедь. А Лебедь-то оказалась прекрасной Царевной неземной красоты! И отплатила она за свое спасение и службой, и советом, и любовью…
Новокузнецкий драматический театр
пр. Металлургов, 28
1 сентября, начало в 10:00 и 12:00
2 сентября, начало в 12:00
Цена билетов: 200 рублей.