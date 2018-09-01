Выходные в Новокузнецке: где отдохнуть и как развлечься

СЕГОДНЯ 05:51 2018-09-01T06:23:06+03:00

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Чему не учат в школе?

Отправляемся в недетское приключение

День знаний на то и нужен, чтобы сделать всего один шаг и переместиться из безмятежного лета в мир ежедневный открытий, познаний и личностного роста. Первого сентября с Центральной городской библиотеке имени Гоголя как раз можно будет сделать такой шаг. А если быть точнее – пройти настоящий квест «Недетские приключения, или Чему не учат в школе!»

В библиотреке будут работать сразу несколько площадок: «Триумфальный хайп», «Книжный look», «Ты в танцах», «КараOKi», «Твое интернет-пространство», «Ум за разум», Spargalka. Что будет происходить на этих площадках? Участникам квеста предстоит узнать что-то новое о возможностях интернета – да-да, нынешние школьники хоть и общаются с любой техникой на ты, не все знают об интернете»! Они познакомятся с популярными образовательными сайтами, получат понятие об азах этикета в социальных сетях, узнают о новых танцевальных течениях и стилях, откроют лайфхаки про шпаргалки, узнают секреты подиумной походки, перефразируют пословицы на современный лад и исполнят любимые хиты… под караоке!

К слову, чтобы наверняка стать участником квеста, обазательно запишитесь на него!

ЦГБ им. Н.В.Гоголя

ул. Спартака, 11

1 сентября, начало квестов с 09:00, через каждые полтора часа

Вход свободный

фото: ТРЦ "СИти Молл"

Танцы и шары

Встречаем праздник и веселимся!

Если есть сцена – на ней должны выступать артисты. А если есть артисты, должны быть конкурсы, игры и вообще веселье! Именно поэтому в самый первый день сентября всех ребятишек приглашают в «Сити Молл». Здесь, на сцене, на первом этаже с 15:00 развернется праздничное действо. Перед гостями праздника выступят творческие коллективы, будут танцы, зажигательная музыка и веселье. А еще – различные конкурсы, игры и подарки, воздушные шары и многое, многое другое!

Сентябрь должен начинаться с праздника, чтобы потом весь учебный год был таким же ярким и приятным.

ТРК «Сити молл»

ул. Кирова, 55

1 сентября, начало в 15:00

Вход свободный.

Фото: музей-заповедник "Кузнецкая крепость"

Быстрый и ловкий всезнайка

Интеллект и сила – что победит?

Даже самые маленькие первоклассники что-то да знают, а порой своими познаниями могут удивить даже взрослых людей! Чем старше школьники, тем больше багаж их знаний, тем интереснее они сами. А потому им обязательно надо побывать на Кузнецкой крепости, чтобы и поучаствовать в викторине, и посоревноваться в силе и ловкости.

В первый учебный день обязательно приходите отпраздновать начало нового учебного года в одном из знаковых мест города, входящих в семерку чудес Новокузнецка – в музей-заповедник «Кузнецкая крепость». Здесь вас ждет праздничная программа «А знаете ли вы?». Участникам предстоит сыграть в «Веселые игры», стать участниками эстафеты «Самый быстрый и ловкий», а также продемонстрировать силу интеллекта в викторине «Кузбасский всезнайка»

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

пр. Крепостной, 1

3 сентября, начало в 13:00, завершение в 15:00

Вход на территорию музея – 20 рублей, участие в праздничной программе – бесплатное.

Фото: Новокузнецкий драматический театр

Пушкинские сказки в День знаний

Идем на спектакль и удивляемся чудесам на сцене

«Кабы я была царицей…» - эти строки из детской сказки знают не только малыши, но и их родители. И все равно с удовольствием вновь и вновь погружаются в удивительный сказочный мир, созданный Александром Пушкиным. К слову, 1 сентября вместе с актерами Новокузнецкого драматического театра можно будет вновь услышать и увидеть любимую сказку.

…Однажды царь Салтан подслушал под окнами разговор трех сестриц. Потом женился, родился у царя наследник. Да по навету злому, не увидев сына, отправил он жену с ребенком в море, законопатив в бочку. Выросший не по дням, а по часам царевич Гвидон сломал бочку и спас Лебедь. А Лебедь-то оказалась прекрасной Царевной неземной красоты! И отплатила она за свое спасение и службой, и советом, и любовью…

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28

1 сентября, начало в 10:00 и 12:00

2 сентября, начало в 12:00

Цена билетов: 200 рублей.