Пивных магазинчиков в кузбасских домах станет меньше

СЕГОДНЯ 12:12 2018-09-01T13:09:19+03:00

В скором времени в Кузбассе станет меньше пивных магазинчиков, которые расположены на первых этажах жилых домов и пристройках. Фото: Екатерина РОМАНОВА

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В скором времени в Кузбассе станет меньше пивных магазинчиков, которые расположены на первых этажах жилых домов и пристройках. Такой законопроект разработан по инициативе врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

- В поездках по Кузбассу я часто слышу жалобы на повсеместную и бесконтрольную торговлю пивом, в основном, на первых этажах жилых домов, часто рядом со школами, вузами, больницами, - сообщил Сергей Цивилев. - Мы собрали мнения экспертов, экономистов, медиков и разработали законопроект по сокращению пивных магазинов как в городах, так и в сельских поселениях.

К слову, сейчас в Кузбассе работает более 1,8 тысяч точек по реализации пива, из них 964 находятся на первых этажах жилых домов или в пристройках к ним – и это вызывает негативную реакцию жильцов близлежащих домов. В Новокузнецке 255 пивных точек, а в Кемерове – 472. Этот бизнес дает высокий доход, а чтобы им заниматься, нет необходимости получать лицензию. Из-за высокой доступности пива ежегодно растет армия любителей пенного напитка: в 2015 году 84,8% от всей алкогольной продукции пришлась на долю пива, а в 2017 – 86,4%.

Законопроект предполагает закрытие точек менее 50 квадратных метров в городах и менее 25 квадратных метров в селах. Кроме того, продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в праздничные дни: День Победы, День молодежи, День России, День знаний, День защиты детей и дни проведения выпускных мероприятий.

- Областной бюджет, конечно, недополучит какие-то налоги, но это ничто по сравнению с положительным эффектом, который мы увидим в ближайшее время. Забота о здоровье граждан — это главный приоритет для нас, - подчеркнул Сергей Цивилев.