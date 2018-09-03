2018-09-03T17:57:18+03:00
Общество

В Кемеровской области выпал первый снег с градом

Фотографиями с выпавшим снегом поделились пользователи соцсетей [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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На юге Кемеровской области выпал первый снег и град Фото: "Типичное Белово" / "ВКонтакте"На юге Кемеровской области выпал первый снег и град Фото: "Типичное Белово" / "ВКонтакте"
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В Кемеровской области выпал первый снег с градом. Аномальное для начала сентября погодное явление наблюдали жители южных районов региона.

Град размером с фасоль выпал в Новокузнецке.Автор: Татьяна Адамова / "ВКонтакте"

На выходных и в понедельник, 3 сентября, жители области стали публиковать в соцсетях фотографии с выпавшим снегом и градом.

«Град в начале сентября! Трасса НовокузнецкКемерово. Сегодня в 18.55», – написала накануне на своей странице в instagram депутат областного Совета Ирина Костик. Также она опубликовала фото засыпанной градом дороги.

Аномально рано выпавший снег очень удивил жителей Кузбасса Фото: Instagram

Аномально рано выпавший снег очень удивил жителей Кузбасса Фото: Instagram

Снег и град в начале сентября для многих жителей региона стал полной неожиданностью.

«Первые дни осени», «Трасса Новокузнецк – Ленинск» – подписывали фотографии пользователи соцсетей, добавляя к записям смайлики удивления.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

– Снег в начале сентября – редкое явление для Кемеровской области. В прошлом году первый снег у нас выпал 8 сентября в Шерегеше – это горный район. Обычно снег наблюдается 14, 21 сентября, то есть ближе к концу месяца. Таких ранних сроков еще не было. Но это даже не первый покров, это мокрый снег, который быстро растаял, – прокомментировала пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Собеседница издания добавила, что выпавший снег и град были связаны с перепадом температур, поскольку еще утром 2 сентября на юге региона было тепло, а днем столбики термометра показывали больше 20 градусов. Правда, погода резко ухудшилась из-за того, что циклон попал в холодную арктическую воздушную массу, которая опустилась с севера Кемеровской области.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

В то же время Наталья Полуэктова заметила, что на метеостанциях региона снег и град зафиксированы не были.

– На метеостанциях по югу области мы зафиксировали осадки от умеренных до сильных. В Усть-Кабырзе выпало 27 миллиметров осадков, – добавила пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра.

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