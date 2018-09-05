Жителя Новокузнецка задержали полицейские из-за клипа группы «Красная плесень»

СЕГОДНЯ 02:46 2018-09-05T02:50:32+03:00

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К жителю Новокузнецка нагрянули полицейские из-за клипа группы «Красная плесень», который тот опубликовал на своей странице в «ВКонтакте». Молодого человека обвиняют в пропаганде нацизма.

В понедельник, 3 сентября, к новокузнечанину Олегу Астафьеву пришли двое сотрудников полиции и просили про ехать в отдел. Там от следователей он узнал, что на него завели административное дело за пропаганду нацизма.

Оказалось, что повод к визиту полиции послужил клип группы «Красная плесень», который молодей человек опубликовал на своей странице в «ВКонтакте». Эксперты увидели в нем пропаганду нацизма и экстремизма. В клипе действительно показывается свастика, но по сюжеты нацисты, олицетворяющие попсу, нападают на страну, а создатели клипа борются с ними и побеждают. В тексте песни авторы не оправдывают нацизм.

– После дачи показаний, вместе с полицейскими приехали ко мне в квартиру. Правоохранители взяли двух понятых, поднялись в квартиру. При них вытащил системный блок, протер тряпочкой, пофоткались, и они уехали, — цитирует Олега «ВашГород»