Бригада шахты имени В.Д. Ялевского установила мировой рекорд добычи

СЕГОДНЯ 05:28 2018-09-05T05:31:26+03:00

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Бригада Героя Кузбасса Евгения Косьмина шахты имени В.Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» установила мировой рекорд добычи угля за месяц, выдав на-гора по итогам августа 1 млн 627 тыс. тонн угля. Это лучший результат производительности по подземной добыче за месяц в угольной отрасли России и мира.

Весь уголь добыт в лаве №5004, с вынимаемой мощностью пласта 3,8 метра и запасами угля 5,7 миллиона тонн, оснащенной самой современной добычной техникой мирового уровня. В 2017 году бригада Евгения Косьмина установила несколько рекордов добычи российского и мирового уровня. В мае и июле коллектив выдавал на-гора, соответственно, 1 млн. 407 тыс. тонн и 1 млн 567 тыс. тонн (мировой рекорд). По итогам 2017 года объём добычи составил 5 млн. 309 тыс. тонн. В 2018 году приступив к отработке лавы в апреле, бригада уже добыла 4,9 миллиона тонн, обновив в августе свой же месячный рекорд.

Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев: «Рекорды – это всегда результат высочайшей производительности труда наших шахтеров. Именно производственные достижения обеспечивают самую низкую себестоимость добычи, а значит, высокую конкурентоспособность нашего угля. Для нас это жизненно важно сейчас, в период, когда весь Кузбасс на пороге мощного экономического рывка»

«СУЭК очень много вкладывает в обновление оборудования. Причем лучшего в мире, - говорит Евгений Косьмин. - Мы получили очистной комбайн нового поколения Eickhoff SL 900, способный добывать до четырех тысяч тонн угля в час. Перешли на новый пласт, где стали готовить лавы с длиной забойной части 400 метров, каких в России нет. Новая технология отработки дает возможность за меньшее количество циклов добывать больше угля. Всё настроено и в забое, и в транспортной цепочке на то, чтобы комбайн резал чуть ли не безостановочно. Конечно, рекорды просто не даются. Но в коллективе есть стремление постоянно улучшать свои же собственные результаты».

Генеральный директор АО "СУЭК" Владимир Рашевский в поздравлении рекордсменам отметил: «То, что на самой современной технике работает слаженная команда профессионалов высочайшего класса, позволяет добиваться результатов, которые еще несколько лет назад казались фантастикой. Каждый новый рекорд – это новый уровень профессиональной планки, на который равняется вся отрасль. И новый шаг в развитии современной, технологичной российской угольной отрасли».

Суммарный объем инвестиций Сибирской угольной энергетической компании в развитие шахты им. В.Д Ялевского за последние пять лет составил десять миллиардов рублей.