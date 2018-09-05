Лидер коммунистов Кузбасса Николай Мухин прокомментировал обращение Президента к народу

СЕГОДНЯ 10:18 2018-09-05T10:26:02+03:00

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Я внимательно прослушал обращение Президента, касающееся пенсионной реформы. Считал, что Президент учтёт доводы экспертов и КПРФ. Аргументов было много. Для того чтобы платить достойные зарплаты и пенсии, должна работать экономика. Последние 10 лет наша экономика работает отвратительно. За 10 лет мы так и не вышли на темпы прироста, каждый год нам показывают 1.5% роста. Это, на наш взгляд, не рост, а статистическая погрешность. Если бы экономика росла и работала, то мы бы получали достойную зарплату, нам было бы что отчислять в пенсионный фонд, а правительству и Президенту, не пришлось бы принимать «людоедскую пенсионную реформу». Наша партия предложила программу развития страны, под которую подготовили 12 законопроектов, что позволило бы нам принять бюджет на следующий год 25 триллионов рублей. Это позволило бы нам совершить прорыв, который последние 18 лет нам обещает партия власти, и не залазить в очередной раз в полупустые карманы к пенсионерам. Уже через год иметь среднюю пенсию по стране в 23 тысячи рублей. Наша партия полагала, что Президент пригласит к себе очень богатых людей и попросит их поделиться, ведь эти люди фактически ничего не создали, это примерно 500 человек, которые аккумулировали в своих руках 90 % национального богатства России. Наша партия полагала, что с учётом санкций, когда нас обложили со всех сторон, в России все же введут прогрессивную шкалу налогообложения. Почему мы не можем сделать налоги для очень богатых, как в Германии, или в США, не хотите как в США, давайте как в Китае, ведь это была бы огромная прибавка к пенсионному фонду. Ведь это отвратительно, когда особенно в условиях кризиса, очень богатые люди, становятся ещё богаче, а бедные ещё беднее. Наша партия полагала, что Президент скажет, что мы развели очень много чиновников, которых, кстати, сегодня в два раза больше, чем в Советское время. Из шести миллионов чиновников, на наш взгляд, можно сократить несколько миллионов. Это огромные средства. В прошлом, кстати, и шахтёры были государственными служащими. Сегодня ничего подобного. КПРФ полагала, что Президент прижмёт «офшорников», которые не хотят платить налоги в нашей стране. Ничего подобного! Они так и остались. Как была утечка капитала, так она никуда и не делась. Посмотрите, кто писал закон о пенсионной реформе, - Силуанов, Кудрин и Назаров. На мой взгляд, это главные либералы нашей страны. Назаров, кстати, молодой человек, ему тридцать с небольшим лет. Он учился в Канаде, стажировался в Англии, сейчас сидит в правительстве. Написал закон, который «содрал» с законов других стан, в которых, кстати, людей подготавливали не менее 10 лет. Господин Назаров имеет среднюю зарплату в два миллиона рублей в месяц. Супруга его имеет четыре квартиры в Германии. У меня вот вопрос, на каком основании этот Назаров пишет такие законы, а «главный либерал» Кудрин приходит в Государственную Думу с обоснованием? Кстати, на сайте Международного Валютного Фонда, еще в мае была публикация, о том, что в России поднимется НДС и пенсионная реформа. Получается, что мы продолжаем действовать по западной указке? А не по этой же указке мы шли все 90-е годы, когда нашу страну практически развалили и поставили на колени, когда раздербанили всю собственность, отдали олигархии наши, газ, нефть, руду, уголь, все богатства? Наша партия считает, что нормального обсуждения пенсионной реформы не было. То, что Президент в Омске собрал пять министров, это не обсуждение проблемы, это фикция. И то, что проплаченные эксперты по телевизору, нам рассказывают, что пенсионная реформа - это счастье, похоже на бред. Хочется спросить - какое счастье? Средняя пенсия 12-14 тысяч рублей у детей войны, у которых отняли детство, а сейчас отнимают старость. Средняя пенсия в деревне 9-11 тысяч рублей, в городе немного больше, а порог нищеты, на мой взгляд, заканчивается с 17-18 тысяч. Как какое же это счастье? Если бы наше правительство вместе с партией власти пеклось о ветеранах и стариках, пенсия должна была бы быть минимум 20 тысяч рублей. Но тогда средняя зарплата должна быть 50 тысяч, а для этого должна быть совсем иная экономическая политика. На это, на мой взгляд, у нашей власти нет ни воли, ни желания, ни опыта. Власть все время тычет нас в сторону Запада, но ни один представитель власти не может ответить на вопрос - почему пенсия в Эстонии, например, в два раза больше, чем в России. В Эстонии, где нет газа, где нет нефти, где нет золота и алмазов! У них нет ничего. В Польше, например, пенсия в три раза выше, в Германии и во Франции пенсия выше в пять, семь раз. А все просто, на мой взгляд. Всё потому, что власть хозяйствует из рук вон отвратительно. Основные средства и финансы захапала олигархия, в том числе и в Кузбассе, которая не желает участвовать ни в развитии страны, ни в поддержке пенсионной реформы, ни в уплате нормальных налогов. Закон о пенсионной реформе самый циничный, самый жёсткий, бесчеловечный мерзкий. КПРФ против так называемой пенсионной реформы. Мы продолжим борьбу и верим в наш успех.

Первый секретарь Кемеровского ОК КПРФ,

Член ЦК КПРФ Николай Мухин

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда Кемеровского областного отделения ПП КПРФ.