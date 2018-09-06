И.о. замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии стал Андрей Панов

СЕГОДНЯ 04:38 2018-09-06T04:43:05+03:00

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В администрации Кемеровской области объединили блок заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку и блок заместителя губернатора по топливно-энергетическому комплексу и экологии. И.о. замгубернатора по промышленности, транспорту и экологии стал Андрей Панов.

В полномочия заместителя будет входить курирование деятельности департамента угольной промышленности администрации области, а также координация деятельности отраслевых органов власти: департамента промышленности, департамента транспорта и связи, департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка, департамента природных ресурсов и экологии, сообщили в администрации Кемеровской области.

Андрей Панов родился 8 августа 1976 в Якутске. В 1998 году окончил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». В 2002 году – Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит». В 2011 году – геологический факультет Иркутского государственного университета по специальности «Геология нефти и газа».

Начал трудовую деятельность с 1998 года инженером I категории отдела капитального ремонта предприятия тепловых электрических сетей и жилищно-коммунального хозяйства АК «АЛРОСА». Работал в компании ведущим инженером отдела диверсификации управления.

С 2005 занимал должность директора МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» МО «Мирнинский район». С 2008 года работал замначальника управления добычи и транспорта газа (по производству) – начальником производственно-диспетчерской службы ОАО «АЛРОСА-Газ». В 2012 стал первым заместителем главы по ЖКХ, земельным и имущественным отношениям МО «Город Мирный». С 2013 по 2016 годы занимал пост министра промышленности Республики Саха (Якутия). С 2016 по 2017 годы – министра промышленности и геологии Республики Саха (Якутия).

Последнее место работы – заместитель генерального директора ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» в Иркутске.