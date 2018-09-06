Кузбасские депутаты предлагают сохранить региональные льготы при изменении пенсионной системы
Партия «Единая Россия», выполняя поручение Президента России Владимира Путина, инициировала работу по сохранению региональных мер социальной поддержки для женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60-летнего возраста.
Поручение сохранить в полном объеме существующие меры социальной поддержки для кузбасских пенсионеров также высказал врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.
«Меры социальной поддержки для кузбасских пенсионеров будут сохранены в полном объеме. Для женщин - с 55, для мужчин - с 60 лет. <….> Сохраняется порядок выплат кузбасских пенсий для 45 категорий граждан, среди которых герои Кузбасса, кавалеры ордена Славы, почетные шахтеры и металлурги, женщины, награжденные орденом «Материнская слава» и многие другие», - сказал врио губернатора.
Сергей Цивилев также уточнил, что для всех пенсионеров сохранится льготный проезд в городском транспорте, а для ветеранов труда - оплата услуг ЖКХ в размере 50%, бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте.
В связи с этим во фракции партии «Единая Россия» в Совете народных депутатов Кемеровской области проведена работа по разработке предложений по изменению региональных законов, в которых содержатся меры социальной поддержки кузбассовцев. Сформирован полный перечень региональных законов, устанавливающих льготы для граждан пенсионного возраста. Поправки требуется внести более чем в десяток областных законов.
По результатам проведенных консультаций с профильными департаментами и уполномоченными структурами рабочей группой фракции «Единой России» подготовлен проект закона Кемеровской области, который направлен в областной Совет для последующего рассмотрения на сессии в соответствии с регламентом законодательного органа.