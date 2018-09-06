Кузбасские депутаты предлагают сохранить региональные льготы при изменении пенсионной системы

СЕГОДНЯ 14:30 2018-09-06T14:40:39+03:00

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Партия «Единая Россия», выполняя поручение Президента России Владимира Путина, инициировала работу по сохранению региональных мер социальной поддержки для женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60-летнего возраста.

Поручение сохранить в полном объеме существующие меры социальной поддержки для кузбасских пенсионеров также высказал врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Меры социальной поддержки для кузбасских пенсионеров будут сохранены в полном объеме. Для женщин - с 55, для мужчин - с 60 лет. <….> Сохраняется порядок выплат кузбасских пенсий для 45 категорий граждан, среди которых герои Кузбасса, кавалеры ордена Славы, почетные шахтеры и металлурги, женщины, награжденные орденом «Материнская слава» и многие другие», - сказал врио губернатора.

Сергей Цивилев также уточнил, что для всех пенсионеров сохранится льготный проезд в городском транспорте, а для ветеранов труда - оплата услуг ЖКХ в размере 50%, бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте.

В связи с этим во фракции партии «Единая Россия» в Совете народных депутатов Кемеровской области проведена работа по разработке предложений по изменению региональных законов, в которых содержатся меры социальной поддержки кузбассовцев. Сформирован полный перечень региональных законов, устанавливающих льготы для граждан пенсионного возраста. Поправки требуется внести более чем в десяток областных законов.

По результатам проведенных консультаций с профильными департаментами и уполномоченными структурами рабочей группой фракции «Единой России» подготовлен проект закона Кемеровской области, который направлен в областной Совет для последующего рассмотрения на сессии в соответствии с регламентом законодательного органа.