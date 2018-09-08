Куда пойти на выходных в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 05:40 2018-09-08T06:00:38+03:00

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Целая планета развлечений!

Всей семьей отправляемся на день рождения

В эту субботу новокузнецкому ТРЦ «Планета» исполнится четыре года! По случаю этого праздника посетителей торгового центра ждет насыщенная развлекательная программа.

В центральном атриуме ТРЦ «Планета» пройдет яркая шоу-программа. Перед посетителями выступят музыкальные и танцевальные коллективы. С 13.00 до 18.00 на детской площадке на втором уровне торгового центра в зоне фуд-корта будет организована праздничная программа для самых маленьких посетителей. Малыши познакомятся с персонажами сказки о Винни-Пухе, примут участие в забавных конкурсах и развивающих мастер-классах. А взрослых гостей «Планеты» на втором уровне ждет бесплатная бьюти-зона, которая будет работать с 14.00 до 19.00. Профессиональные стилисты и визажисты сделают девушкам мейкап и прически, а молодые люди смогут воспользоваться услугами специалистов барбершопа - мужских парикмахеров и брадобреев.

На уличной площадке около ТРЦ «Планета» с 14.00 до 18.00 состоятся турниры по баскетболу, победителей которых ждут не только незабываемые эмоции, но и ценные призы от торгового центра.

В 15.00 веселье развернется и на уличной сцене, где пройдет танцевальное шоу, выступят музыкальный коллектив Offbeat Orchestra и финалисты конкурса диджеев «Битва за Сибирь». Ну и, конечно, в течение дня посетителей ждет много конкурсов и розыгрышей замечательных призов, в том числе автомобиля.

Завершится праздник большим концертом Мота - звезды Black Star, исполнителя хитов «Капкан», «День и ночь» и «На дне»!

ТРЦ «Планета»

ул. ДОЗ, 10а

8 сентября, начало в 13.00

Вход свободный

Фото: Организаторы выставки

«Петергофское лето» в Новокузнецке

Идем на выставку

В Новокузнецком художественном музее продолжает свою работу выставка «Петергофское лето. Императорский вкус». Она посвящена эпохе расцвета петергофской императорской резиденции в середине XIX века. Около 300 экспонатов знакомят посетителей экспозиции с обликом петергофских парков и дворцов в период правления императора Николая I, раскрывают различные стороны жизни императорского двора в летней резиденции, рассказывают о вкусах и увлечениях венценосных владельцев.

В облике дворцов и павильонов, построенных в правление Николая I, нашло отражение увлечение архитектурой античности, Средневековья, середины XVIII столетия. Русское искусство развивалось в русле общеевропейского художественного явления - историзма. Вместе с тем своеобразие в интерпретации культурного наследия прошлого и роль правящего монарха в обращении к модным стилевым направлениям определили неповторимый образ петергофского архитектурно-ландшафтного комплекса.

Облик Петергофа, сложившийся в середине XIX века, сохранялся почти без изменений до 1917 года. Императорская резиденция вызывала восхищение современников и вдохновляла художников на создание шедевров.

Живописные произведения, предметы декоративно-прикладного искусства, личные вещи, окружавшие венценосных хозяев резиденции в повседневной жизни, дают возможность представить себе их вкусы, характер личности, ощутить давно ушедший быт.

К выставке подготовлен научный иллюстрированный каталог, а также фильм, в котором показано, как сегодня сохраняется наследие российских императоров.

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62

С 5 по 11 сентября, среда, пятница, суббота, воскресенье - 10.00 - 18.00; четверг - 12.00 - 20.00.

Цена билетов: от 150 до 200 рублей

Фото: Архив театра

И снова о семье

Смотрим жизненный спектакль

В рамках Международного фестиваля камерных театров «Окна» на сцене Новокузнецкого драматического театра покажут спектакль «Имя» Юна Фоссе - выдающегося современного норвежского поэта, писателя и драматурга. Он считается наследником Чехова и Беккета. Его пьесы поставлены рекордное количество раз по всему миру, и его имя каждый год фигурирует в списках номинантов на Нобелевскую премию по литературе. Постановка спектакля «Имя» в режиссуре Йоэла Лехтонена первая постановка Юна Фоссе в Москве и первая постановка пьесы в России.

По сюжету спектакля юная беременная девушка возвращается домой с отцом будущего ребенка. К неожиданному возвращению дочери родители не знают, как относиться. В их отношениях давно исчезла жизнь, они холодны друг к другу и к своим взрослым детям. Ситуация осложняется, когда в гости приходит бывший бойфренд девушки.

Постановка исследует институт семьи - как мы воспитываем своих детей, как наше поведение формирует их, и в какой мир наши дети приходят. Насколько мы можем быть самостоятельными фигурами и повторяем ли мы судьбу наших родителей? Приходите, и, возможно, вы откроете и для себя что-то новое…

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28

7 сентября, начало в 16.00

Цена билетов: от 250 до 350 рублей