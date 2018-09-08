«Облили бензином и подожгли»: Ночью в Новокузнецке сгорело кафе

СЕГОДНЯ 07:26 2018-09-08T07:47:30+03:00

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Минувшей ночью в Новокузнецке сгорело кафе, которое находилось в пристройке к девятиэтажному жилому дому.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области рассказали о подробностях пожара. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 01:30 от очевидцев пожара, и тут же на место выдвинулись 28 человек и девять единиц техники. Когда пожарные прибыли на место, пристройка к многоэтажке, где расположено кафе, горела открытым огнем. Языки пламени доставали до окон второго этажа, где находятся квартиры.

- Несколько мужиков смотрели, как горит кафе, а потом побежали во двор по подъездам и людей начали будить, что бы никто не задохнулся, - рассказали очевидцы пожара в социальных сетях.

Фото: vk.com, "Новокузнецк онлайн", Глеб Ростемберский

Дым очень быстро проник и в квартиру на втором этаже, и в подъезд, и в квартиры, которые находились выше. К счастью, серьезно пострадавших при пожаре нет: 15 человек с этажей, где задымления почти не было, самостоятельно смогли выйти на свежий воздух, еще 14 человек – в том числе и троих детей – эвакуировали пожарные. Для того, чтобы вывести людей на улицу, потребовались специальные спасательные устройства.

Пристройка к кафе сгорела полностью., а следы пожара видны на фасаде дома до самых верхних этажей. Сейчас пожарные выясняют, из-за чего начался пожар, по предварительным данным причиной возгорания стал поджог.

- Веранду облили бензином и подожгли, - утверждает Артем М., пользователь социальных сетей.

Фото: vk.com, "Новокузнецк онлайн", Ксения Горбатова

К слову, местные жители отмечают, что в помещении, где находится кафе, никак не может обосноваться ни одно заведение: они меняются с завидно регулярностью.

- Несчастливое какое-то кафе, уже сколько лет там ничего обустроить не могли, а теперь вот ещё и такое, - пишут очевидцы в соцсетях.