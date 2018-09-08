2018-09-08T09:57:23+03:00
Общество

В Кузбассе вручили первые знаки «Готов к спасению жизни»

Студентам-волонтерам нагрудные знаки вручил Сергей Цивилев
Екатерина РОМАНОВАКирилл ЧАЩИН
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В Кузбассе вручили первые знаки «Готов к спасению жизни»В Кузбассе вручили первые знаки «Готов к спасению жизни»Фото: Кирилл ЧАЩИН
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Первые 70 нагрудных знаков «Готов к спасению жизни» в субботу, 8 сентября, были вручены в Кемеровской районе.

На стадионе «Суховский» Кемеровского района 8 сентября состоялся настоящий праздник: ведь в этот день здесь первые 70 человек получили нагрудные знаки «Готов к спасению жизни».

Перед вручением знаков сыступани волонтеры и кинологи. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Перед вручением знаков сыступани волонтеры и кинологи.Фото: Кирилл ЧАЩИН

Вручение знаков началось с показательного выступления студенческих волонтерских отрядов. Ребята из КузГТУ, КемГУ, МИЭПа, КемГМУ, Кемеровского ГСХИ, Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС, Губернаторской кадетской школы-интерната полиции некоторое время назад сдавали необходимые нормативы, а теперь пришло время получать те самые знаки, которые подтверждают их готовность и умение спасать жизни окружающих. Но до торжественной церемонии они продемонстрировали то, чему научились. Так, во время показательных выступлений молодые люди ликвидировали последствия ДТП, в полной «боевке» тушили условный пожар, выходили на площадку вместе с кинологами, оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим, на время собирали катамаран… Одним слово, продемонстрировали, что готовы спасать жизни в любых ситуациях.

Все обладатели знака "Готов к спасению жизни" могут оказать первую помощь. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Все обладатели знака "Готов к спасению жизни" могут оказать первую помощь.Фото: Кирилл ЧАЩИН

- Мы первыми поддержали инициативу нового движения «Готов к спасению жизни». конечно, это непросто далось, - отметил врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. – Тяжелые последствия того, что мы с вами прошли, заставили по-другому взглянуть на безопасность человека. Сколько бы мы ни вкладывали средств в техническое обеспечение безопасности, без подготовленных людей безопасность обеспечить невозможно. И я рад, что сегодня мы вручаем впервые в истории России и Кузбасса знаки «Готов к спасению жизни». мне бы хотелось, чтобы те, кто получает эти знаки могли спасти тех, кто оказался в тяжелой ситуации других - и самим остаться живыми.

Знаки "Готов к спасению жизни" вручал врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев Фото: Кирилл ЧАЩИН

Знаки "Готов к спасению жизни" вручал врио губернатора Кемеровской области Сергей ЦивилевФото: Кирилл ЧАЩИН

Сергей Цивилев отметил, что высшим уровнем подготовки является не только спасение, но и предотвращение возможных опасных ситуаций и предложил приобщать к этому движению всех молодых людей Кузбасса.

- Это непростой путь, но очень достойный путь ответственных людей, которые ценят и понимают ценность жизни, дороже которой нет. Вы – наша гордость, - обратился Сергей Цивилев к тем, кто удостоился чести первыми получить знаки «Готов к спасению жизни». – Я думаю, что многие мальчишки и девчонки присоединятся к этому движению во всей России.

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