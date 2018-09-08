Древняя баня и металлургия: кузбасские археологи обнаружили предметы эпохи ранней бронзы

СЕГОДНЯ 15:59 2018-09-08T16:02:19+03:00

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Нижнетомский отряд Кузбасской археологической экспедиции исследовал Ивановку I, которая находится в трех километрах от Томской Писаницы на берегу Томи.

Какая все-таки удивительная наша область! Казалось бы, что может тут быть интересного: уже нашли самые невообразимые для простого обывателя вещи, но почти каждый год нашим исследователям удается найти что-то новое. Точнее – «хорошо забытое старое». И, вот недавно, кузбасские археологи обнаружили кое-что любопытное недалеко от Томской Писаницы.

Лагерь исследователей.Фото: Фаяз Алекберов

Погода, когда мы приехали, была на месте раскопок просто ужасной: сильный ветер, который чуть ли не сносил палаточный лагерь и моросящий дождь. Эта обстановка и еще близость к Томи, которая находилась буквально в паре метров, заставила меня почувствовать всю «прелесть» буйствующей осени летом. Поэтому от жажды исследований у меня осталось только желание – скорее исследовать пространство теплого пледа у обогревателя с литром горячего чая. И не один я такой был – исследователи начали потихоньку сворачиваться, ведь при такой погоде лучше забыть о раскопках.

Пока погода окончательно не испортилась, руководитель раскопок Алексей Марочкин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник лаборатории археологии «Федерального исследовательского центра угля и углехимии» СО РАН, рассказал "Комсомолке" об этом удивительном месте и о находках.

Если гипотеза ученых окажется верной, то это сможет вывести Ивановку I на уровень одного из самых востребованных археологических источников в Западной Сибири.Фото: Фаяз Алекберов

Алексей начал с того, что Ивановка I в этом году отмечает свой юбилей. Ученые его уже копают на протяжении десяти лет! Можно подумать, что это большой срок, но по меркам археологических исследований – это всего пара часов. Это место, кстати, второй крупный объект исследователей, первый был на Новоромановской Писанице. Именно там они сформировали общую схему историко-культурного развития этой территории и на Ивановке I они ее подтверждают.

Марочкин признался, что поначалу думали, что Ивановка I обладает лишь небольшим культурным слоем поселений, относящихся к ранней бронзе, около 3.5 тысяч лет назад. Они и пришли сюда за данными по этому времени. Памятник очень удивил ученых: помимо слоя 3,5-тысячелетней давности, здесь удалось обнаружить, пока что единственный в Кузнецком Притомье, погребально-культовый комплекс кулайской культуры! Благодаря этому Ивановка I является опорной для выстраивания схемы древней истории нашего родного края.

В прошлом году на Ивановке I исследователи обнаружили бронзолитейную площадку крохалевской культуры, которую продолжают сейчас изучать. На ней археологи уже нашли каменные орудия из гальки, литейные формы, бронзовые изделия, фрагменты керамической посуды и прочие предметы быта. Кроме того, в поселении нашли банную печь и руины хозяйственных деревенских построек!

Если гипотеза ученых окажется верной, то это сможет вывести Ивановку I на уровень одного из самых востребованных археологических источников в Западной Сибири. Можно сказать, что бронзолитейная площадка – это «главный экспонат», которому сейчас уделено максимальное количество внимания исследователей.

Алексей Марочкин также рассказал, что планируют изучать эту площадку и далее, но, если они примут решение прекратить исследования здесь, это, скорее всего, будет временно, но покидать берега Томи они еще долго не будут.