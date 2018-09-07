Как кемеровский журналист пытался попасть на ТНТ и что из этого вышло

СЕГОДНЯ 12:36 2018-09-07T13:10:49+03:00

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Площадь перед стадионом «Химик» стала на несколько часов оживленной. В Кемерово приехала съемочная группа телеканала, которая уже с конца июля ездит по всей России в рамках тура «Попади на ТНТ». Огромное количество народа собралось с одной единственной целью: сняться в промо-ролике для канала, которое попадет в эфир. Десяти кемеровчанам посчастливится попасть на плазменные экраны уже в ближайшие месяцы! Победителей объявят до 1 ноября этого года.

«Мое увожение» и безбашенные челленджи

Участвовать в съемочном процессе я не горел желанием, но для читателей - все что угодно. Очередь в передвижную студию была не очень большой на первый взгляд, но продвигалась она с поистине чудовищной… Вы подумали скоростью? - Нет! С чудовищной медлительностью! Очередь на почте, по сравнению с этим, покажется вам чемпионатом Формулы-1. Я занял свое место в 14:30 и только в 18:00 подошла моя очередь.

Чтобы ожидание было не таким утомительным, на площадке можно было сделать фото на кубиках ТНТ, поучаствовать в подобии «Монополии», которая была посвящена проектам канала, сыграть в гигантскую «Дженгу» или просто сходить посидеть в баре неподалеку. К слову, «Дженга» была самой раздражающей вещью на фестивале: каждый раз эта башенка падала с таким грохотом, что заставляла окружающих пугаться, меня в том числе.

Очередь из желающих попасть на ТВФото: Фаяз Алекберов

«Мое увожение»* ведущим фестиваля, они были просто выше всяких похвал: шутили и делали безбашенные челленджи**. Кстати, одним из них был Константин Шелягин, звезда сериала Универ. Желающих, в основном фанаток, с ним сфотографироваться было очень много. Моя «внутренняя фанатка» была абсолютно спокойна, я даже не знал, кто это.

Челленджи ведущих, конечно, это «что-то с чем-то». Например, в толпе выбирали случайного человека, открывали его список контактов на телефоне и звонили. Владелец телефона должен был сказать жертве пранка «я тебя люблю». Кому-то «посчастливилось» позвонить своему преподавателю и выдать признание. Другим, тоже прикольным, испытанием был комплимент-баттл, где участники должны были говорить друг другу любезности на букву «С». Наверное, я испорченный человек, если мне на «С» в голову приходили только ругательства.

Молодой человек пытается снести башню «ТНТ»Фото: Фаяз Алекберов

Раз, два – снято!

Насмотревшись на происходящее, я вернулся в очередь, которая к этому моменту уже достаточно продвинулась. В очереди была своя атмосфера. Сзади меня какой-то гоповатый на вид парень поведал двум незнакомым ему девушкам всю свою биографию, поговорил с ними о сексе. Одной особе рядом со мной уже надоело выслушивать его рассказ, и она сделала ему замечание. Началась словесная перепалка, которая закончилась ничем. Были и положительные моменты: две девушки, стоящие впереди меня, взяли с собой эчпочмаки в контейнере и бесцеремонно их уплетали. В любой непонятной ситуации – ешь.

Настала моя очередь, мне выдали номер участника и пригласили в трейлер. Я попытался снять с себя куртку, но замок заклинило. «Издеваешься?!» - промелькнула мысль. Моя борьба с замком длилась минуту. Безрезультатно. Снял куртку как есть и уселся перед гримировочным столом. Специалистка по мейкапу навела на моем лице марафет и отдала режиссеру.

Организаторы придумали для участников разные заданияФото: Фаяз Алекберов

В это время у меня отключился мозг, я жутко нервничаю перед камерой. Режиссер мне сказал что делать и куда смотреть: «встань на прямоугольник и посмотри на белый крест на стене справа от тебя, когда скажу». Мой промо-ролик был со Станиславом Ярушиным, где я с ним раскидал купюры. Все прошло очень быстро, буквально «раз-два» и все!

Покончив со съемками, я оделся и вышел из трейлера облегченно выдохнув.

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*Мое увожение — популярный мем, который появился в 2015 году. Тогда были запущены в соцсети стикеры «Лёва». На них совершенно обычный человек показывал различные эмоции или выполнял разные действия. На одном человек снимал шляпу. Популярным мем стал именно из-за грамматической ошибки — она была сделана специально – в знак того, что пользователи рунета из-за своего возраста часто пишут с ошибками.

**Челлендж - Неологизм, слово, появившееся в языке недавно, означает задание, вызов.