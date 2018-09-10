Жителей Кузбасса ждут заморозки до минус пяти градусов

СЕГОДНЯ 13:08 2018-09-10T13:11:43+03:00

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Максимальная температура, на которую жители Кузбасса смогут рассчитывать в ближайшие дни, составить +17 градусов. Это днем. Ночью же в регионе ожидаются заморозки и мокрый снег.

По данным кемеровских синоптиков, во вторник в регион приедет холодный фронт. Северо-западный ветер будет усиливаться до 15 метров в секунду. По области пройдут дожди и ливни, возможны грозы. Днем температура воздуха составит +7,+12 градусов. Ночью будет от нуля до +5 градусов, местами ожидаются заморозки до -3 градусов.

Ночью в среду заморозки могут достигнуть отметки в -5 градусов. Дневная температура в регионе опустится до +6,+11 градусов. Северо-западный ветер будут дуть с порывами до 12-17 метров в секунду. Некоторых районах пройдут дожди, местами с мокрым снегом.

В четверг Кузбасс будет находиться в зоне теплого фронта и ветер сменит направление на западное. Ветер усилится до 12-17 метров в секунду. В отдельных районах области пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Днем столбик термометра поднимется до +8,+13 градусов. Ночью будет от нуля до + 5 градусов, местами ожидают заморозки до -3 градусов.

В пятницу снова придет арктический циклон, но не один а с теплым воздухом из Казахстана. Поэтому будет относительно тепло: днем температура повысится до +12,+17 градусов, ночью до +3,+8 градусов. Ветер будет юго-западным, его скорость не превысит 15 метров в секунду. Осадки в пятницу маловероятны.

– Мы находимся под влиянием циклона, который будет закачивать холодную арктическую воздушную массу. Мы почувствует дыхание Арктики. Ожидаются заморозки до минус пяти градусов. При минусовых отместках возможен дождь с мокрым снегом. В четверг циклон начнет закачивать теплый воздух из Казахстана. Поэтому погода будет переменчивая: то с осенним характером, то с зимним, – отметила пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.