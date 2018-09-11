2018-09-11T08:26:55+03:00
Общество

Сергей Цивилев подписал соглашение о сотрудничестве с Еврейской автономной областью

В Кузбассе будут реализовываться новые инвестиционные проекты
Кирилл ЧАЩИН
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Подписание соглашения с Еврейской автономной областью. Кадр: «Мой город».Подписание соглашения с Еврейской автономной областью. Кадр: «Мой город».
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На Восточном экономическом форуме во Владивостоке Сергей Цивилев подписал соглашение о сотрудничестве Кузбасса и Еврейской автономной области в реализации инвестиционных проектов.

Соглашение предусматривает реализацию межрегионального инвестиционного проекта по строительству завода по производству арматоры для самонесущих изолированных проводов в Еврейской автономной области и размещение там же склада запчастей и техники Ютонг для восстановления кузбасского предприятия «Кузбассавто». На нем должно запуститься производство современных автобусов и электробусов под китайским брендом.

– В Еврейской автономной области завершается строительство железнодорожного моста, который соединит России и Китай. Мост начнет работать в июле- августе следующего года. Для нас этот мост очень важен, потому что мы получим дополнительную возможность отправки своей экспертной продукции – уголь, металлы, продукцию сельского хозяйства, минеральные удобрения, – рассказала Сергей Цивилев. – Также мы будет получать оттуда машинокомплекты различные, мы будем получать товары народного потребления из Китая. Это дополнительная возможность для торгового оборота с Китаем.

Через железнодорожный мост Нижнеленинское – Тунцзян будут поставляться машинокомплекты сначала в Еврейскую автономную область, а затем в Кузбасс.

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