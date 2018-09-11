Сергей Цивилев подписал соглашение о сотрудничестве с Якутией

СЕГОДНЯ 08:21 2018-09-11T09:25:46+03:00

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Сергей Цивилев подписал соглашение о сотрудничестве Кемеровской области и Якутии. Встреча главы Кузбасс и врио главы Республики Саха Айсена Николаева прошла в рамках Восточного экономического форума.

Соглашение между регионами должно расширить торгово-экономические связи и товарооборот. Стороны договорились об укреплении связей таких сферах как: транспорт, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля, архитектура и строительство, ЖКХ, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм и спорт.

Кроме того, глава регионов договорились укреплять деловые контакты между предпринимателями. Также в документе говорится о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, взаимодействии в сфере недропользования.

Как отметили в администрации Кемеровской области, между субъектами планируется наладить сотрудничество в области подготовки научно-педагогических кадров и инженеров, организации стажировок, практик и трудоустройства студентов. Обмен опытом будет также проходить в сфере здравоохранения.

– Якутия для меня особенный регион. Это тоже мой дом. У Кузбасса и Якутии много точек соприкосновения. Например, именно через Республику Саха проходят транспортные артерии БАМ и Трансиб, по которым двигаются наши грузы на Восток. У нас уже есть практика сотрудничества в области образования и культуры. Мы будем продолжать дружеский обмен в разных сферах, — отметил Сергей Цивилев на торжественной церемонии.

Напомним, что в рамках Восточного экономического форума Сергей Цивилев подписал соглашение о сотрудничестве Кузбасса с Еврейской автономной областью.