Трое кузбассовцев убили подростка и пытались спрятать его тело в туалете

СЕГОДНЯ 10:31 2018-09-11T10:32:17+03:00

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В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей города Березовского, которые до смерти избили 15-летнего подростка. Перед смертью юношу изнасиловали и пытали.

По версии следствия, 16 июня прошлого года двое пьяных 19-летних жителей Березовского встретили на улице компанию подростков, одного из которых они знали. Несколько лет назад он проходил в качестве потерпевшего по грабежу, совершил который друг одного из выпивших молодых людей. Он напомнил 15-летнему подростку про тот случай, после чего стал его избивать. Также побитыми оказались и друзья подростка.

– Сломив волю потерпевших, далее обвиняемый один или совместными действиями со своим приятелем в течение всего этого дня избивали и издевались над подростком и его друзьями. Так, они топили их в озере, отобрали телефоны и часы, заставляли друзей потерпевшего избивать его, – сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

После этого 19-летний зачинщик конфликта потребовал, чтобы все шли к нему на дачу. В это время там находилась мать потерпевшего: вместе с 30-летним соседом она распивала спиртное. Женщина поинтересовалась у сына, зачем он привел домой такую толпу, на что парень ответил, что сейчас будет убивать. Мать попыталась выгнать пришедших, но сын оттолкнул ее на кресло, на котором она и уснула.

Примечательно, что пьяный сосед присоединился к избиению подростка: пытки останавливались лишь на время, после чего возобновлялись вновь.

– Затем 19-летний хозяин участка взял газонокосилку-триммер и стал водить ею у ног подростка, причиняя физическую и моральную боль. Более того, в отношении него были совершены насильственные действия сексуального характера, – добавили в ведомстве.

После этого обвиняемые вывели подростка за ограду, где несколько раз ударили его по голове. Заметив, что мальчик умер, 19-летние парни попытались скрыть его тело в уличном туалете, но не смогли этого сделать. Оставив тело, они ушли спать. В это время двум друзьям убитого удалось сбежать и рассказать о произошедшем родителям, которые обратились в полицию.

Злоумышленников задержали на дачном участке, где произошло преступление. В зависимости от роли каждого им было предъявлено обвинение по нескольким статьям. В ходе предварительного следствия обвиняемые меняли показания, пытаясь переложить ответственность друг на друга. Все они прошли психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала, что все лица, причастные к совершению преступления, осознавали и отдавали отчет своим действиям. Дело передано в суд.