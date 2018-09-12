В Кемерове обсудили цифровые инновации и развитие бизнеса

СЕГОДНЯ 06:05 2018-09-12T06:12:05+03:00

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Как сделать сферу ЖКХ, общественного транспорта и социальной медицины более понятной и удобной для людей? Эти вопросы обсуждались в Кемерове на форуме «Цифровые инновации для развития бизнеса». Сбербанк собрал на одной площадке для обмена опытом более 50 представителей различных сервисных компаний региона.

Первой перед участниками форума выступила заместитель управляющего Кемеровским отделением ПАО Сбербанк Екатерина Саяпина. Сегодня успешные мировые компании объединяет новая система построения бизнеса, которая крутится вокруг потребностей клиента. Подавляющее большинство потребителей хотят легко и быстро получать услуги, в том числе с помощью смартфона и компьютера. Такие сферы, как СМИ, развлечения, финансы, розничные продажи уже давно и уверенно занимаются цифровыми технологиями, используют их для развития своего бизнеса. Образование, телекоммуникации, здравоохранение, туризм также подбираются к этому направлению. У нас наименее технологически продвинутыми остаются такие социально значимые сферы, как муниципальное здравоохранение и ЖКХ. Цифровизировать последнее Сбербанку частично удалось в проекте «Биллинговая расчётно-информаионная система (БРИС ЖКХ). Платформа «БРИС ЖКХ» реализована в рамках дочерней организации АО «Расчетные решения» и предназначена для формирования начислений, сбора и обработки платежей. Сервис интегрирован с банковскими каналами оплаты. При помощи этой системы расчетные центры, управляющие компании и поставщики услуг ЖКХ могут выставлять счета за ЖКХ, собирать показания счетчиков, осуществлять сбор, и обработку платежей. Платформа имеет гибкие настройки и интегрируется с ГИС ЖКХ. Кроме того, сервис дает возможность пользователям выявлять должников и автоматизировать работу юридической службы.

– Для управляющей компании или расчетного центра наша система – это экономия времени и сокращение затрат на печать и доставку счетов. В первую очередь мы стремимся повысить скорость получения детальной информации о выставленном счете жителем, чтобы быстрее с ним ознакомиться, быстрее принять платеж, – рассказывает руководитель направления дивизиона «Платежи и переводы» ПАО Сбербанк Андрей Микитенко. – Для физических лиц мы постарались создать такой сервис, чтобы на одном ресурсе, житель мог передать показания счетчиков, получить счет в электронном виде и оплатить его .

Для жителей создано специальное мобильное приложение «БРИС ЖКХ».

Внедрение электронного документа поддержала начальник Государственной жилищной инспекции Кемеровской области Ирина Гайденко.

- Эти новые системы, инновации позволяют интегрировать информацию с действующих систем в систему ГИС ЖКХ. У нас в области более тысячи организаций зарегистрированы на данной площадке. И участники рынка должны ежемесячно выставлять информацию о платежных документах. К сожалению, процент раскрываемости по данным показателям недостаточно высок и поэтому нам приходится систематически мониторить эту систему, проводить проверки. Если будут у нас вводиться биллинговые системы, которые будут интегрироваться, тогда для жителей будет более прозрачная деятельность управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Они будут видеть свои платежные поручения… Станет меньше нарушений в жилищном законодательстве, – отметила Ирина Гайденко.

О внедрении онлайн-сервисов в систему оплаты проезда в общественном транспорте на форуме рассказал заместитель директора УЕЗТУ Артем Шаклеин. В 2018 году в Кемерове была запущена модернизированная система бесконтактной оплаты проезда, которая открыла для пассажиров много новых возможностей.

– Существует мобильное приложение «Электронный проездной», которое позволяет отслеживать истории своих поездок и трат. Родитель может контролировать перемещения ребенка. Он может видеть, на каком виде транспорта двигается ребенок, – рассказал Артем Шаклеин.

С 2010 года в Кузбассе развивается система «Школьное питание». Заказ питания, отчет об услуги и оплата объединены через один портал.

– Мы разработали на базе электронного журнала рабочее место по учету питания, в котором для каждого ученика автоматически назначен лицевой счет, – рассказывает директор ООО «Константа» Вячеслав Минин. – По этому счету родители пополняют баланс через любые каналы оплаты Сбербанка. Кроме того, запущено мобильное приложение. Классные руководители и родители видят транзакции через электронный дневник. Родители могут выбрать комплекс питания, посмотреть подробности о его составе.

Недавно в кемеровских школах была запущена система карт, при помощи которой дети могут оплачивать питание уже на линии раздачи. У родителей будет возможность поставить в электронном журнале лимит расходования средств.

Отметим, что на сегодняшний день Сбербанк создал для клиента экосистему сервисов, основанных на потребностях людей. Экосистема объединила сервисы по работе с госуслугами, покупки, выбор недвижимости, телемедицину и прочее. При этом система постоянно расширяется, а ее функционал увеличивается.

До конца года в тираж планируется выпустить карту жителя Кемерова. Она позволит, не только использовать все сервисы банка, но также, сможет заменить медицинский полис, ИНН и СНИЛС при получений гражданами нефинансовых услуг.