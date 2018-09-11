Отопительный сезон в Кемерове 2018: Дата начала и план подключения домов

11 Сент. 12:47 2018-09-12T12:56:58+03:00

В мэрии Кемерова рассказали о старте отопительного сезона

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Отопительный сезон в Кемерове стартует 17 сентября, сообщили в администрации города. На запуск отопления понадобится несколько дней.

Как отметили в мэрии, первыми тепло получат школы, больницы, детские сады и другие учреждения с круглосуточным пребыванием людей.

Первым делом систему отопления запустят в микрорайонах Южный и ФПК, в жилых районах Кедровка, Промышленновский, Ягуновский, Пионер, Лесная Поляна, в Рудничном и Кировском районах города. В Ленинском районе тепло начнут получать многоквартирные дома в районе Верхнего бульвара. В Центральном районе начал дадут тепло в дома по проспекту Притомский и улице 2-я Заречная.

18 сентября отопление будет запущено в заискитимской части города. Тепло придет в дома жителей Центрального и Ленинского районов. 19 сентября батареи нагреются в домах жилого комплекса «Мегаполис».

– Коммунальщики напоминают кемеровчанам, что запуск тепла – процесс поэтапный, поэтому отопление в домах может появиться не сразу, а в течение трех-четырех суток. В этот период горожанам следует проверить инженерные коммуникации и приборы отопления в своих квартирах. При появлении повреждений необходимо незамедлительно сообщить об этом в управляющую компанию, – отметил в мэрии.

Отметим, что в Новокузнецке начало отопительного сезона запланировано на 15 сентября.

Во всех районах Кемерова будут работать «горячие линии» по вопросам теплоснабжения:

• Центральный район – 75-66-67;

• Ленинский район – 51-84-33;

• Заводский район – 75-28-50;

• Рудничный район – 64-15-72;

• Кировский район – 25-55-76;

• ж.р. Ягуновский, Пионер – 32-13-33; 32-10-71;

• ж.р. Кедровка, Промышленновский – 69-23-11;

• ж.р. Лесная Поляна – 77-39-12, 77-39-33.

Также горожане могут обратиться в МБУ «Жилкомцентр» – 31-23-32 или в Кемеровскую службу спасения – 77-05-05.