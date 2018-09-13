В Кузбассе при поддержке СУЭК проходит международная конференция «Подземная угледобыча ХХI век»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-13T06:32:11+03:00

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В Ленинске-Кузнецком проходит международная научно-практическая конференция «Подземная угледобыча ХХI век». Ее организаторами выступили АО «СУЭК» и Институт проблем комплексного освоения недр имени академика Н.В. М ельникова Российской академии наук (ИПКОН РАН).

Участниками пленарной части конференции стали более пятисот человек: представители угледобывающих компаний; профильных институтов; предприятий, поставляющих на шахты свою продукцию; органов Ростехнадзора. Иностранные участники прибыли из Германии, Канады, Великобритании, Республики Мьянма. Узнать основные тенденции развития угольной отрасли пришли также учащиеся профильных классов компании «СУЭК-Кузбасс», студенты горных техникумов и КузГТУ.

В течение трех дней на конференции прозвучит более полутора сотен докладов и выступлений, состоятся дискуссии и обмен опытом по актуальным проблемам развития теории и практики горного производства.

Для наглядного представления о текущем техническом уровне оснащенности шахт в рамках конференции организована выставка горного оборудования. Особый интерес вызвал смонтированный забойно-транспортный комплекс вместе с очистным комбайном Eickhoff SL 900, способным добывать до четырех тысяч тонн угля в час. Именно на таком оборудовании бригада Героя Кузбасса Евгения Косьмина шахты имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» установила в августе мировой рекорд месячной добычи из очистного забоя - 1 627 тыс. тонн угля. В числе экспонатов - самый современный проходческий комбайн фронтального действия MB 670-1 SANDVIK MINING. Сразу после выставки этот комбайн отправится на шахту имени С.М. Кирова.

Открывая конференцию, генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Евгений Ютяев отметил: «Угольная отрасль интенсивно развивается. И это мощное развитие ставит перед учеными и практиками новые задачи, найти решение которых поможет, в том числе, эта конференция».

На обсуждениях конференции основное внимание уделяется таким темам, как повышение уровня концентрации и безопасности горных работ, применение IТ-технологий на всех этапах подземной угледобычи с возможностью создания «безлюдной выемки», глубокая переработка и утилизации отходов добычи и обогащения, подготовка кадров, способных быстро и качественно интегрироваться в производство

Организована работа секций «Технология подземной разработки месторождений», «Горные машины и энергетика», «Аэрология и дегазация», «Промышленная безопасность и охрана труда», «Экологическая безопасность», круглых столов по актуальным вопросам.

Участники конференции побывают в действующих очистных и подготовительных забоях, познакомятся с производством самого современного горношахтного оборудования на ООО «Сиб-Дамель», посетят Центр подготовки и развития персонала и Единый диспетчерско-аналитический центр (ЕДАЦ).