Бабушки Новокузнецка сняли клип про повышение пенсионного возраста

12 Сент. 09:50 2018-09-13T10:06:14+03:00

Пенсионерки представили, как они видят жизнь после 60 лет [видео]

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Жительницы Новокузнецка снялись в клипе про повышение пенсионного возраста. Авторы видео представили, как должны выглядеть современные пенсионеры.

Видеоролик под названием «Ответ новокузнецких бабушек на пенсионную реформу» был опубликован в Сети 11 сентября. Клип начинается со сцены обсуждения тремя старушками изменений в пенсионном законодательстве.

«Они думают, что у нас после 60 лет жизнь только начинается, можно отдыхать, петь, танцевать», – говорит одна из старушек. После этой фразы в кадре появляется магнитофон и начинается звучать хит Freestyler. Затем под музыку «старушки» начинают танцевать брейк. Конечно же, все танцевальные трюки выполнили переодетые в пенсионеров молодые танцоры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/668576" frameborder="0"></iframe> Ответ новокузнецких бабушек.

– Бабушки Новокузнецка совместно с танцевальной командой «TIME OF DANCE» показали, как видит государство пожилых людей. Как они себя чувствуют и как они отдыхают при выходе на пенсию, – пояснили авторы клипа.

Напомним, правительство вынесло на обсуждение изменения в пенсионном законодательстве. Законотворцы хотят увеличить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, а для мужчин – до 65 лет.