Житель Кузбасса проломил голову знакомому из-за цветмета

СЕГОДНЯ 11:10 2018-09-13T11:12:24+03:00

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В Прокопьевске местный житель проломил голову знакомому молотком. Убийство произошло в ходе ссоры из-за цветмета.

По версии следствия, 24 июля в полицию обратились родственники 43-летнего прокопчанина, которые заявили о его исчезновении. Они рассказали, что накануне мужчина на личном автомобиле уехал из дома и не вернулся, а перед уходом разговаривал с кем-то по телефону.

В ходе розыска полиция установила, что телефонный разговор у пропавшего состоялся со знакомым – мужчины обсуждали сдачу 10 килограммов цветного металла. Во время допроса знакомый пропавшего утверждал, что действительно разговаривал с ним по телефону, но встреча так и не состоялась. Однако вскоре оперативники нашли улики, которые позволили задержать мужчину в качестве подозреваемого.

Оказалось, что встреча знакомых все же была. Мужчины договорились обсудить детали на месте горных выработок в черте города. Здесь между ними произошел конфликт – объем цветмета был в два раза меньше ранее обговоренного. Ссора быстро переросла в драку, в ходе которой обвиняемый ударил потерпевшего рукой, а затем молотком.

– Когда 43-летний мужчина упал и потерял сознание, злоумышленник снял с его руки золотой перстень, забрал имеющиеся у потерпевшего 28 тысяч рублей, а его тело оттащил в заросли кустарника и закидал оплеткой от кабеля. Автомобиль перегнал примерно на два километра от места убийства и поджег, – сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Также следствие установило, что обвиняемый ранее был неоднократно судим за имущественные преступления и зарабатывал на жизнь тем, что обжигал провод и сдавал металл. При этом мужчина имел постоянное место жительства и воспитывал малолетнего ребенка. По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство», обвиняемому будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.