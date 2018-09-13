2018-09-13T11:23:36+03:00
Общество

Кемеровчане дойдут до «Точки кипения»

В городе пройдет фестиваль альтернативной музыки
Фаяз Алекберов
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14 и 15 сентября в Кемерове пройдет сибирский фестиваль альтернативной музыки «Точка КИПЕНИЯ»14 и 15 сентября в Кемерове пройдет сибирский фестиваль альтернативной музыки «Точка КИПЕНИЯ»Фото: Фаяз Алекберов
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14 и 15 сентября в Кемерове пройдет сибирский фестиваль альтернативной музыки «Точка КИПЕНИЯ». На нем выступят как известные музыканты, так и молодые исполнители, из Кемерово и других регионов, а еще – американская индии-группа Brazzerville с Дэвидом Брауном.

Провести «Точку» придумали руководитель отдела кемеровской филармонии Елена Веселовская и журналист Михаил Мастеров. Они подали заявку на грант Росмолодежи и выиграли его.

- Есть ощущение, что в городе не хватает подобных событий, - говорит Елена, - а то, что происходит, не рассчитано на молодежную аудиторию, которая редко ходит к нам в филармонию, по факту в городе очень мало проектов, которые адресованы непосредственно к молодежи.

При отборе участников на фестиваль учитывалось несколько критериев, но самое главное требование – контент должен быть оригинальным. Иными словами: кавер-групп на фестивале не будет. Не менее важным также было то, что музыка исполнителей должна представлять художественную ценность и она интересна и свежа.

- В Кузбассе звезды бывают, мы их привозим: это звезды сегодняшнего дня или прошлых лет. А мы хотим открыть звезд завтрашнего дня, дать нашим начинающим исполнителям возможность выйти на широкую аудиторию. – рассказала Елена.

«Точка кипения» будет опен-эйр фестивалем, вход на него будет бесплатным. Это особенно актуально для студентов, которые не располагают большим количеством средств, но тоже хотят развлекаться. Ограничений по возрасту почти нет: можно приходить, если вам исполнилось 6 лет. О погоде переживать также не стоит. Если будет дождь, все пройдет под крышей Филармонии.

Хозяева фестиваля пообещали, что, свет, звук и группы будут на высшем уровне и зрители смогут насладиться живой музыкой различных направлений и жанров.

Где посмотреть?

Фестиваль откроется 14 сентября на площадке агропарка КГСХИ по адресу: Кемерово, улица. Марковцева, 5 Здесь выступят кузбасские группы, среди которых Pandora Secret "7-й район", и In Cold Начало в 16:00

15 сентября на основной площадке фестиваля Площади искусств перед филармонией выступят группы "Буерак", Nuclear Losь, шорская певица Чылтыс Таннагашева и звезда фестиваля американская инди-группа Brazzaville с её фронтменом Дэвидом Брауном. Начало в 16:00

Вход бесплатный, возрастное ограничение 6+

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