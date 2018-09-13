2018-09-13T18:50:20+03:00
Общество

На месте смертельного ДТП с фурой в Новокузнецке поставят умные камеры

В ГИБДД Новокузнецка рассказали о том, как планируется обезопасить место аварии
Кирилл ЧАЩИН
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Кадр: СоцсетиКадр: Соцсети
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В Новокузнецке после смертельной аварии с фурой у стелы города появятся камеры, которые смогут штрафовать водителей проезжающих грузовиков. Кроме того, руководство ГИБДД города попросило убрать место концентрации ДТП с маршрутов навигаторов.

Накануне в Госавтоинспекции Новокузнецка прошла пресс-конференция, на которой зашла речь о громкой аварии с участием фуры на въезде в город. Напомним, что 2 августа водитель грузовика не смог остановить машину на спуске и врезался в стелу Новокузнецка. Мужчина погиб на месте.

Заместитель начальника отдела ГИБДД по Новокузнецку Александр Андреев рассказал, что погибший водитель ехал из Омска в Новокузнецк в первый раз. Именно этой дорогой его завел навигатор, при этом он нарушил знак «Въезд грузового транспорта запрещен». По словам полицейского, техническое состояние грузовика было не лучшим: резина и тормозные колодки был изношены. Водитель неправильно выбрал маневр: выключил коробку передач в нейтральное положение, а когда увидел большой спуск включить ее уже не смог.

Инспекторы ГИБДД обратилась ко всем источникам, которые занимаются навигацией, чтобы они в картах изменили маршрут для грузового транспорта.

–Мы на этом не остановились. На данном этапе установлены там предупреждающие экраны, установлен знак «движение грузового транспорта запрещено»… До конца месяца там будут установлены новые приборы под названием «Сокол», которые будут фиксировать по госномеру транспортное средство, устанавливать его вес и за нарушение знака отправлять «письма счастья» владельцу транспортного средства, – рассказал Александр Андреев.

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