Глава Новокузнецка дал высокую оценку энергетикам при подготовке города к зиме

СЕГОДНЯ 05:29 2018-09-14T05:31:02+03:00

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Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов провёл объезд основных участков тепломагистралей города, на которых в межотопительный период проводились крупные работы по подготовке объектов к зиме. Глава отметил высокую готовность теплосетевых объектов Сибирской генерирующей компании (СГК) к своевременному пуску тепла и прохождению предстоящего осенне-зимнего периода.

Результат масштабной проверки тепловых сетей СГК показал, что капитальные ремонты (по два объекта в Центральном, Заводском и Новоильинском районах) проведены в полном объеме и установленном графике, сейчас заканчиваются работы по благоустройству данных территорий.

Напомним, год назад СГК в Новокузнецке приняла на обслуживание часть принадлежащих городу квартальных теплотрасс. Именно там и было выявлено основное количество повреждений, на устранение которых привлекались все силы и ресурсы.

Общая протяженность арендованных у муниципалитета теплотрасс, которые СГК обслуживает в Новокузнецке, – 317,2 км. Почти двадцать миллионов рублей было выделено СГК на подготовку арендованных сетей к новому отопительному периоду, что позволило обеспечить приобретение нового оборудования и эффективный комплекс технологических работ.

«Что касается собственных сетей, могу с уверенностью сказать, что они на 100% готовы к отопительному сезону. Более того, 90% из них уже заполнены водой в ожидании начала зимней циркуляции, – говорит и.о. директора Межрегиональной теплосетевой компании Константин Дьячков. – Есть ещё некоторые сложности с арендованными сетями: из 300 выявленных на сегодняшний день повреждений отремонтировано пока 256. В ближайшее время работы на оставшихся участках также будут завершены. Даже при наличии этих незначительных повреждений наш технологический процесс позволяет подать тепло в каждый дом вовремя. Так что горожанам за получение тепла беспокоиться не стоит, тепло мы дадим своевременно, как только получим распоряжение о начале отопительного сезона от муниципалитета».

В свою очередь глава администрации Новокузнецка Сергей Кузнецов отметил: «Оценка итогов подготовки к зиме хорошая, энергетики успели сделать всё. Можно утверждать, что город к подаче тепла готов. Я очень доволен корпоративной культурой энергетиков Сибирской генерирующей компании. Они всё делают очень четко, применяют современное оборудование, новые подходы».