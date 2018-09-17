В Кузбассе официально новый губернатор: Сергей Цивилев вступил в должность

СЕГОДНЯ 10:46 2018-09-17T10:52:49+03:00

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Сергей Цивилев официально вступил в должность губернатора Кемеровской области.

В Кемерове 17 сентября состоялась инаугурация Сергея Цивилева – он официально вступил в должность губернатора Кемеровской области. Церемония началась с исполнения гимнов Российской Федерации и Кемеровской области. В торжественном заседании сессии Совета народных депутатов принимали участие депутаты, полномочный представитель президента России в Сибирском Федеральном округе Сергей Меняйло, депутаты Государственной Думы, представители духовенства, главы городов и районов Кузбасса и многие другие.

Сергей Цивилев принес торжественную клятву соблюдать конституцию Российской Федерации и Кемеровской области, работать на благо кузбассовцев и поставил подпись под присягой. После этого ему вручили удостоверение губернатора Кемеровско области.

- Для меня сегодня торжественный и волнительный день: я в первый раз становлюсь губернатором, причем губернатора такого мощного региона, где живет почти три миллиона жителей. Я понимаю, что не просто так сибиряки принимают другого человека, пришедшего из другого региона далека. И Я благодарен за то, что вы меня приняли, поверили, - поблагодарил кузбассовцев за поддержку в своей речи Сергей Цивилев. - Все эти шесть месяцев мы шли рука об руку, составляли план развития региона, который направлен на то, чтобы Кузбасс стал №1 за Уралом, решали злободневные вопросы, проводили праздники. Теперь я должен оправдать доверие президента, который назначил меня врио губернатора Кемеровской области 1 апреля 2018 года, и кузбассовцев. Наша общая задача – добиться выполнения всех задач, которые нам поставлены. Я уверен, что с теми людьми, которые живут в Кузбассе, мы станем № 1 за Уралом.

Со вступлением в должность губернатора Сергея Цивилева телеграммой поздравил Кирилл, патриарх московский и всея Руси: он благословил на добрые дела и пожелал крепости душевной и телесных сил, помощи божьей и успеха в трудах. Также поздравительную телеграмму прислал и Аман Тулеев, более 20 лет возглавлявший Кузбасс и ушедший в отставку 1 апреля 2018 года.